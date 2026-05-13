O Petisquiño se adelanta a la primavera y reunirá 22 tapas en 19 locales de Vigo

Vigo volverá a poner a prueba su músculo gastronómico con una nueva edición de O Petisquiño, el concurso de tapas que este año cambia de calendario y se celebrará del 15 al 30 de mayo. La cita, promovida por la Federación Empresarial de Turismo e Hostalería de Pontevedra (Feprotur), se traslada por primera vez a la primavera en un movimiento con el que la organización busca dinamizar distintos momentos del año y abrir el apetito de la temporada estival.

Durante la presentación, el alcalde Abel Caballero destacó el peso que ha ganado el certamen dentro del calendario local y dejó incluso abierta la puerta a duplicar la convocatoria. «Eu estou disposto a cooperar e, por tanto, a facer dous ao ano, porque é un evento moi importante», afirmó. El regidor subrayó además el valor del concurso tanto para los establecimientos participantes como para la propia ciudad, al considerarlo una muestra del potencial hostelero vigués.

19 locales

Caballero puso el acento en la calidad de los locales inscritos, a los que definió como una representación excepcional de la manera de entender la gastronomía en Vigo. En esta edición participarán 19 establecimientos con un total de 22 tapas: As Cunchas, Las Lolas, A 21 Vigo, Baruto Beer and Kitchen, Bendito Nopal, Chemin de Fer, Costera MX, Cronvini, La Revoltosa, La Villa Bouzas, NH Collection Vigo, O Croque Cociña, Rooftop Hotel, Maroa, Sierra Madre Taquería, Sotta, Trepia Gastronomía, Valdevez y Voltaré Restaurante.

Por su parte, Celia Cabrera, al frente de la organización, explicó que el cambio de estación responde a la voluntad de repartir mejor la actividad a lo largo del año. «Hemos cambiado la época, no las ganas y la calidad del concurso», resumió. La responsable de Feprotur señaló que octubre concentraba ya otras citas potentes del sector y que esta prueba primaveral puede funcionar como «un poco un pistoletazo de salida para la época de verano».

El ganador representará a Vigo en el campeonato autonómico «Mellor Cociñeiro de Tapas por Galicia-Sete Cidades, Sete Sabores» y, posteriormente, en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos de Hostelería de España. En 2025, el ganador fue Nikko, espacio gastronómico, con su tapa «Eche o que hai», compuesta por costilla de vaca a baja temperatura marinada con salsas japonesas y acompañada por pan brioche.

La organización recordó además que el concurso cuenta con el apoyo institucional del Concello de Vigo y del Convention Bureau, además del patrocinio privado de Estrella Galicia, Cervecería A, Bodegas Regina Viarum, Bodegas Altos de Torona, Chef Maestro, Hotel Ática y Congelados A Ría.

Otro de los momentos destacados del certamen llegará con la final, prevista en el Hotel Ática, un escenario que, según Cabrera, permite ver en directo el trabajo de los cocineros y que «nunca deja indiferente».