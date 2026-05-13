Josep Casas, rico a los 35 años: «Para emprender, hace falta tener visión de negocio»

El próximo lunes, 18 de mayo, el Círculo de Empresarios de Galicia acogerá el Congreso Horizonte 27, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de Vigo y el Sur de Pontevedra. Se trata de un evento que pretende servir de gran foro de startups para la ciudad. Entre los ponentes, estará Josep Casas Pérez (9 de mayo de 1983). Es cofundador de la tienda online Naturitas, que arrancó en 2014 y vendió cuatro años después, cuando facturaba unos 60 millones de euros.

Tras aquel éxito, puso en marcha Food for Joe, una marca de comida cocinada al vacío para gatos y perros «muy natural y muy sana», y Europistachios, líder de integración vertical del pistacho en Europa. Además, es socio de Real Ventures, fondo que invierte en marcas de consumo.

—¿Se puede emprender en España sin mucho dinero?

—Sí. Yo lo hice con Naturitas, una empresa que fundé con un compañero de clase y que acabé vendiendo.

—¿Qué hace falta entonces?

—Tener capacidad de trabajo y visión. Saber entrar en un negocio que tenga futuro. Es decir, visión estratégica y de negocio.

—¿Qué lección trasladaría a los emprendedores que ahora se fijan en usted?

—Sobre todo, que busquen un negocio que tenga visión a largo plazo y que tengan mucha capacidad de trabajo.

—¿Son esas las claves del éxito?

—Sí. Obviamente, hay que evitar los típicos errores, como elegir un mal compañero de viaje o equivocarte con el socio. Pero, para mí, lo diferencial cuando ves a un emprendedor que funciona es precisamente eso: que tiene muy buena capacidad de trabajo y una buena visión. Trabajar hacia el camino correcto.

—Ha hablado en alguna ocasión de la importancia del azar en los negocios.

—Sí. Siempre hago la broma de que, en el mundo de los negocios, no se llama suerte, se llama timing: estar en el momento y en el sitio adecuados. Por eso antes hablaba de capacidad de trabajo y visión. La visión tiene mucho que ver con eso, con saber detectar el momento adecuado y el lugar adecuado.

«Tuve la suerte de vender Naturitas con 35 años, pero no dejo de trabajar porque me gusta lo que hago»

—¿Qué es lo más difícil de emprender en España?

—No hay mucha gente que tenga ganas de pasar por la travesía del desierto que es emprender. La mayoría prefiere hacer cosas de bajo riesgo, y emprender implica riesgo porque no hay nada asegurado. Además, como no hay tanta gente que emprenda, tampoco hay mucha gente que invierta, porque faltan casos de éxito. Y, al no haberlos, la gente prefiere invertir en el sector inmobiliario o en inversiones más cortoplacistas y de bajo riesgo. Eso no genera riqueza a largo plazo.

—Está involucrado en tres proyectos diferentes. ¿De dónde saca el tiempo?

—Tenemos equipos muy buenos. En cada proyecto, hay una o dos personas que lideran.

—Con la venta de Naturitas, ya podría haber dejado de trabajar. ¿Por qué no lo hace?

—Tuve la suerte de vender Naturitas con 35 años, pero no dejo de trabajar porque me gusta lo que hago. Y, además, lo hago rodeado de personas con las que estoy alineado en valores y visión. Eso hace que disfrute mucho.

—¿Qué es lo que realmente le motiva?

—Tener un objetivo. Por ejemplo, en el caso del pistacho, que Europa sea autosuficiente y pueda producir todos sus pistachos. Creo que Europistachios va a conseguirlo. Al final, es una meta a largo plazo. Es como correr una maratón: no corres del kilómetro 1 al 42 solo por llegar, sino porque todo el trayecto vale la pena.

—¿También ocurre eso con Food for Joe?

—Claro. Ahora mismo, me pillas en una feria en Núremberg, en Alemania, en Interzoo, la más importante del mundo en alimentación para perros y gatos y productos para mascotas. Ves marcas de todos los países, todo lo que mueve el sector y toda la felicidad que genera. Aquí la gente viene incluso con sus perros y descubre productos nuevos. Al final ves que el cliente final usa esos productos y disfruta con ellos.

«La provincia de Pontevedra tiene que centrarse en el sector agroalimentario»

—¿De qué va a hablar en el Congreso Horizonte 27, en Vigo?

—Voy a hablar de cómo el territorio y la innovación tienen que estar ligados. Creo que las regiones deben especializarse y tener una visión a largo plazo centrada en la innovación y el talento.

—¿Y dónde encaja Vigo?

—La provincia de Pontevedra tiene que centrarse en el sector agroalimentario, pero desde el punto de vista de la innovación. Igual que la moda tiene mucho peso en el norte de Galicia, sobre todo, en la zona de A Coruña, Pontevedra debería centrarse muchísimo en el agroalimentario.