Un hombre afronta dos años de prisión por perseguir y hacer tocamientos sexuales a una joven de madrugada en Vigo

Un vecino de Vigo afronta dos años de prisión y el pago de una indemnización de 2.000 euros a la víctima como presunto autor de un delito de agresión sexual por supuestamente perseguir y hacer tocamientos sexuales a una joven de madrugada en plena calle.

El juicio estaba señalado esta mañana de miércoles en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo. Los hechos se remontan al 19 de junio de 2025, a las seis de la madrugada, cuando el acusado abordó en la plaza de Fernando el Católico a una joven que acababa de bajar de un autobús. Tras hacerle comentarios y gestos de contenido sexual, supuestamente llegó a tocarle varias partes del cuerpo, intentándolo también en la zona genital.

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La víctima se fue en dirección a la estación de autobuses, pero él la siguió y, a la altura de unas escaleras mecánicas, la abrazó de forma «reiterada», describe el Ministerio Público, besándola y volviendo a hacerle tocamientos. La Fiscalía acusa al hombre de un delito de agresión sexual del artículo 178.1 del Código Penal.