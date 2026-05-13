Un hombre afronta dos años de prisión por perseguir y hacer tocamientos sexuales a una joven de madrugada en Vigo
Ocurrió en plena calle, después de que la víctima se bajase de un autobús en la plaza de Fernando el Católico
Un vecino de Vigo afronta dos años de prisión y el pago de una indemnización de 2.000 euros a la víctima como presunto autor de un delito de agresión sexual por supuestamente perseguir y hacer tocamientos sexuales a una joven de madrugada en plena calle.
El juicio estaba señalado esta mañana de miércoles en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo. Los hechos se remontan al 19 de junio de 2025, a las seis de la madrugada, cuando el acusado abordó en la plaza de Fernando el Católico a una joven que acababa de bajar de un autobús. Tras hacerle comentarios y gestos de contenido sexual, supuestamente llegó a tocarle varias partes del cuerpo, intentándolo también en la zona genital.
La víctima se fue en dirección a la estación de autobuses, pero él la siguió y, a la altura de unas escaleras mecánicas, la abrazó de forma «reiterada», describe el Ministerio Público, besándola y volviendo a hacerle tocamientos. La Fiscalía acusa al hombre de un delito de agresión sexual del artículo 178.1 del Código Penal.
Suscríbete para seguir leyendo
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- Hallan con vida a la vecina de Beade desaparecida desde el domingo por la tarde
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»
- Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo