Érguete convierte lonas usadas en bolsos y mochilas para dar una segunda oportunidad a materiales y personas

La asociación viguesa Érguete, con más de cuatro décadas de trabajo con personas con adicciones, ha puesto en marcha junto al estudio La Canalla una nueva iniciativa que une reciclaje e inserción social bajo una misma idea: dar una segunda oportunidad. El proyecto, bautizado como BagsUp, transforma antiguas lonas publicitarias en bolsos, carteras, mochilas y otros accesorios, pero su verdadero alcance va mucho más allá del diseño o la reutilización de materiales.

La propuesta se apoya en el llamado supraciclaje, es decir, en la conversión de un objeto usado en otro de mayor valor. En este caso, esa lógica se aplica también a las trayectorias vitales de las personas participantes, usuarias de Érguete, que encuentran en el taller un espacio de aprendizaje, constancia y recuperación.

El coordinador del programa de viviendas de la asociación, Javier Alonso, explica que la idea surgió al ver la posibilidad de reaprovechar materiales que ya habían cumplido su función en campañas y eventos. A partir de ahí, el proyecto tomó forma con la colaboración de La Canalla, el estudio impulsado por los hermanos Patricia y Francisco Soto, vinculados desde siempre al oficio textil por tradición familiar.

Tres talleres

Ellos son quienes se han encargado de guiar a los participantes en el aprendizaje de los patrones, el corte de las telas y el manejo de las máquinas de coser. El resultado es un proceso artesanal con una dimensión formativa y terapéutica evidente. Según Alonso, ya se han desarrollado tres talleres, cada uno con una decena de personas, en los que los usuarios descubren que son capaces de producir, cumplir horarios, relacionarse con otros y obtener una recompensa tangible por ese esfuerzo.

Pero BagsUp no quiere quedarse en una experiencia interna. Su filosofía busca también combatir la mirada social que pesa sobre quienes han atravesado problemas de adicción. Alonso lo resume como un cambio de enfoque: dejar de ver a alguien solo desde el consumo para reconocerlo desde el trabajo, la creación y el esfuerzo.

En esa idea está el corazón del proyecto. Cada bolso o cartera confeccionado con una vieja lona simboliza una reutilización, sí, pero también una posibilidad de reconstrucción personal. La asociación y el taller comparten así una misma manera de entender el trabajo: rescatar valor donde otros solo ven material gastado o trayectorias rotas.

Con BagsUp, Érguete suma una nueva herramienta a su labor social en Vigo: un pequeño taller que cose accesorios, pero también autoestima, rutina y futuro.