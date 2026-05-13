Convocan una manifestación en Vigo para reclamar la bajada del precio de la vivienda

Colectivos sociales y vecinales han convocado una nueva manifestación en Vigo para reclamar medidas que frenen el encarecimiento de la vivienda y rebajen los precios del alquiler. La protesta comenzará el 5 de junio a las 20.00 horas en la Praza de España bajo el lema «A vivenda cústanos a vida. Baixemos os prezos».

La movilización forma parte de una convocatoria coordinada en distintas ciudades del Estado. Las protestas empiezan el 23 de mayo en Guadalajara y continuarán en ciudades como Badalona, Madrid, Teruel, Zaragoza, Murcia, Logroño, Valladolid, A Coruña, Alicante, Ávila, Barcelona, Canarias, Ourense, Santiago de Compostela, Segovia, Valencia, Gijón, Salamanca, Cádiz, Málaga y Gran Canaria.

En Galicia, además de la convocatoria de Vigo, también están previstas movilizaciones el 6 de junio en Ourense, a las 20.00 horas desde la calle Sáenz Díez; en Santiago de Compostela, con hora y recorrido todavía por confirmar; y en A Coruña, a las 20.00 horas desde la Praza de Ourense.

La convocatoria en Vigo está impulsada por Alianza pola Vivenda de Vigo y reúne a entidades sociales, sindicales y vecinales de la ciudad. Entre los colectivos firmantes, figuran el Foro Socioeducativo As Ninguéns, Sindicato de Inquilinas Vigo, Amnistía Internacional, Sindicato Estudantil Ferverza, Asociación Veciñal de Teis, Verdegaia, Plataforma Galega Vivenda Xa!, CGT, Ecologistas en Acción, Oficina de Dereitos Non Inmobiliarios (ODNI), Espazo Aberto Antimilitar, Modepen, Rede y Emaús, entre otros.

Los convocantes denuncian la situación del mercado de la vivienda y alertan del impacto de la subida de precios tanto en el acceso al alquiler como en las condiciones de vida de la población. La manifestación de Vigo está abierta a la participación de toda la ciudadanía.