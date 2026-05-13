La Cámara acerca a las empresas viguesas las oportunidades de negocio de Uzbekistán

La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa reunió este miércoles en su sede olívica a empresas gallegas y representantes institucionales de Uzbekistán en un foro empresarial concebido para explorar vías de negocio en uno de los mercados más dinámicos de Asia Central. La jornada sirvió para presentar el potencial económico del país asiático, reforzar contactos institucionales y abrir la puerta a futuras operaciones en sectores estratégicos para la economía gallega.

En el encuentro participaron el embajador de la República de Uzbekistán en España, Farrukh Tursunov; el gobernador de la región de Tashkent, Zoir Mirzaev; y el presidente de la Cámara PVV, José García Costas, que animó al empresariado gallego a mirar hacia este destino. Según destacó, Uzbekistán combina crecimiento económico sostenido con nuevas oportunidades en ámbitos como el industrial, tecnológico, logístico, agroalimentario y turístico, terrenos en los que Galicia cuenta también con experiencia y capacidad exportadora.

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la organización de una misión comercial a Uzbekistán y Kazajistán del 28 de junio al 4 de julio, impulsada por el departamento de comercio exterior de la Cámara dentro del Plan FOEXGA desarrollado con el Igape. El movimiento da continuidad práctica al foro y convierte la cita de Vigo en un primer paso dentro de una estrategia más amplia de internacionalización.

Ventajas fiscales

El embajador Tursunov puso sobre la mesa algunas de las fortalezas del país: ventajas fiscales competitivas, una posición geográfica estratégica como conector entre Asia, Oriente Medio y Europa y una fuerte capacidad de crecimiento demográfico, con más de un millón de habitantes más cada año. A ello sumó la sintonía de Uzbekistán con Europa en sectores como la logística, las energías renovables, la construcción y el turismo.

Pero fue el gobernador de Tashkent quien bajó la conversación al terreno más concreto. Mirzaev cifró en casi 60 millones de euros el volumen del comercio bilateral en 2024, con un crecimiento del 135%, y señaló áreas donde las empresas gallegas pueden aportar conocimiento y tecnología: proyectos agrícolas con invernaderos modernos, procesado de uva, transformación del caolín —uno de los grandes recursos del país, junto con el cobre—, acuicultura y sector pesquero. De hecho, subrayó la oportunidad que se abre para las firmas gallegas en un mercado que importó el pasado año más de 12.000 toneladas de productos pesqueros transformados.

En paralelo al foro, la Cámara PVV y la Administración Territorial de la región de Tashkent de la Cámara de Comercio e Industria de Uzbekistán suscribieron un memorándum de entendimiento para reforzar las relaciones comerciales y económicas entre Galicia y esa región asiática. El acuerdo prevé impulsar inversiones, proyectos conjuntos, misiones comerciales, encuentros empresariales B2B e intercambio de información sobre oportunidades de negocio.

Noticias relacionadas

La jornada incluyó además referencias a sectores como el textil, las infraestructuras o las energías renovables, así como la exposición de casos de éxito de empresas gallegas ya implantadas allí, como Fish Farm Feeder, con sede en O Porriño, dedicada a soluciones para acuicultura y colaboradora en el desarrollo de granjas de trucha con sistemas inteligentes.