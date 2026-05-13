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Caballero concreta los plazos de la nueva grada de Gol de Balaídos

«El próximo año, tendremos un estadio con 31.000 espectadores de capacidad», celebró el alcalde

Estado actual de la grada de Gol.

Estado actual de la grada de Gol. / Marta G. Brea

Borja Melchor

La reforma de la grada de Gol de Balaídos avanza según los plazos previstos. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró que la estructura estará completamente levantada a comienzos del verano. Destacó el importante avance de las obras y subrayó ya presenta una «altura singular», visible desde el exterior.

Caballero explicó que las estructuras de hormigón sobre las que se instalarán los asientos están ya «en gran medida establecidas» y avanzó que «a principio de verano», estará ya preparada «la grada sin cubierta, pero construida».

A partir de ese momento, el Concello acometerá de forma paralela los trabajos interiores. «Vamos a realizar particiones de espacios, trabajos de albañilería, carpintería, aislamiento, pavimentaciones y toda la instalación de saneamiento», detalló el alcalde.

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El calendario municipal sitúa a finales de verano la colocación de la malla que sostendrá la cubierta y, posteriormente, la instalación definitiva de esta. Caballero reiteró que el objetivo es que la nueva grada esté completamente finalizada antes de que concluya 2026. «El próximo año, tendremos un Balaídos con 31.000 espectadores de capacidad», celebró el alcalde.

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