La Audiencia mantiene la paternidad de un vigués aunque el ADN dice que no es su hijo

Padre por sentencia, y no por genética. La Audiencia de Vigo ha decidido mantener la paternidad de un vigués pese a que el ADN confirma «sin género de dudas» que no es el padre biológico porque presentó la demanda de impugnación de la filiación tarde. Y es que el Código Civil establece un plazo de un año para rechazar la paternidad desde que se conoce o se sospecha que no se es el padre. ¿Qué implica esto? Que a nivel legal tiene todas las obligaciones y responsabilidades sobre ese menor: pensión de alimentos, patria potestad si la hubiese, etc.

Este vigués presentó una demanda en marzo de 2024 para impugnar la paternidad de un menor al que había reconocido como hijo dentro de su matrimonio. Alegó que tras la ruptura sentimental con la madre del niño, en 2023, empezó a recibir «sospechas» y «comentarios de amigos» que le hicieron pensar que el hijo no era suyo. Tras realizarse entonces una prueba de ADN, se confirma en abril de 2023 que no es el padre biológico, por lo que pide revocar la filiación, y dejar de ser legalmente el progenitor del menor.

Concepción del niño

La madre del niño se opuso sosteniendo que el hombre conoce desde el mismo momento de la concepción del niño que no es su padre biológico porque así lo habían decidido ambos. El menor fue concebido, según los informes del Servicio de Obstetricia, el 2 de diciembre de 2013. Tan solo un mes antes, el 13 de noviembre, el hombre sufrió un grave accidente de tráfico porque el que permaneció ingresado hasta el día 14 de diciembre, teniendo como secuelas una «impotencia».

Mutuo acuerdo

Siguiendo las fechas, para la jueza resulta «inverosímil» que el hombre desconociera que el hijo no era suyo ya que fue concebido estando él ingresado en el hospital con graves lesiones. La Audiencia da credibilidad las palabras de la madre, que dice que fue el propio vigués el que «le sugirió» que concibiese a su hijo «con otro varón» dada su situación hospitalaria.

Además, para la Sala viguesa no tiene sentido que el hombre, tras celebrarse la vista por el divorcio en enero de 2024, no pronunciase en ningún momento que no era el padre biológico del menor y sí lo haga tan solo dos meses después, en marzo de 2024, cuando presenta esta demanda de impugnación de la paternidad.

Recurso de casación

Con todas estas pruebas, la Audiencia Provincial de Pontevedra opta por desestimar la demanda del padre porque consideran que la acción está caducada porque conocía desde hacía mucho más de un año (mínimo desde la propia concepción del menor en 2013) que él no era el padre biológico del niño. El fallo, con fecha de 23 de marzo de 2026, no es firme y contra el mismo cabe recurso de casación.