Alerta por la rotura de stock en las farmacias de Vigo de un medicamento básico para el tratamiento de la diabetes

Cada cierto tiempo, las farmacias sufren rotura de stock de algunos medicamentos, obligando a los pacientes y a los médicos de familia a buscar alternativas terapéuticas. El último caso es el conocido como Jardiance, uno de los fármacos más habituales para tratar la diabetes tipo dos en adultos y niños de más de diez años y que se vende únicamente con receta médica. Las boticas de Vigo advierten de problemas de distribución hasta el punto de que el fabricante está limitando las unidades que reparten a las farmacias, de forma que no todos los pacientes están teniendo acceso al medicamento.

En caso de que los problemas de suministro se mantengan durante varias semanas, Sanidad Exterior estará obligada a traer el Jardiance de otros países. Porque hay que tener en cuenta que, al contrario que otros medicamentos, este no cuenta con alternativa alguna en forma de genérico. «En un mes normal, podemos dar salida a un total de treinta cajas de este fármaco. Habrá que ver cuánto dura esta situación porque es un tratamiento muy demandado», explica Alba Rodríguez, al frente de la farmacia de la Avenida del Aeropuerto 370.

¿Y qué hace concretamente el fármaco que está desapareciendo de las boticas de Vigo? Tal y como explica el fabricante, la alemana Boehringer Ingelheim Pharma, actúa bloqueando la proteína SGLT2 en los riñones. Esto causa la eliminación del azúcar (glucosa) de la sangre en la orina. De esta forma, Jardiance reduce la cantidad de azúcar en la sangre. Además, está indicado para reducir el riesgo de muerte cardiovascular y hospitalización cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre al resto del cuerpo y para otros riesgos derivados de la diabetes tipo dos.

Los farmacéuticos de Vigo están comunicando a los pacientes la carencia de este medicamento y les aconsejan que consulten con su médico de cabecera para que le paute otro tipo de tratamiento, al menos hasta que el stock se estabilice. Pero hay que tener en cuenta que al tratarse de una enfermedad crónica, cualquier cambio en la pauta de tratamiento es muy sensible. Es por eso que en los próximos días se espera que sean mucho los pacientes con diabetes de tipo 2 pidan cita con sus médicos de cabecera para exponerles la situación y planificar una nueva hoja de ruta farmacológica.

También hay otra solución. Y es que hay boticas que están adscritas la herramienta de LUDA Partners, una red digital en la cual el farmacéutico puede incluir el código del medicamento que está buscando el cliente y que está desabastecido, no está disponible en el mercado, y comprobar de esta forma si alguna farmacia cercana tiene alguna caja en stock porque no la ha vendido, derivando al paciente a esa botica. Es decir, ayuda a localizar un medicamento.

Tal y como informó FARO, en otros momentos se produjo también desabastecimiento de otros medicamentos como Lexatin de 1,5 miligramos, el principal fármaco para tratar la ansiedad, y el Dumirox, un antidepresivo. En estos casos, al ser ambos psicofármacos, su ausencia durante varios meses provocó importantes trastornos en los pacientes por ser un tratamiento muy sensible en el que al mínimo cambio puede provocar una desestabilización severa o que vuelvan a aparecer síntomas que estaban controlados.

Ahora mismo, además del mencionado Jardiance, también hay problemas de suministro de Serc, un medicamento que se utiliza para tratar los vértigos. En este caso, afortunadamente, sí cuenta con un genérico con el mismo principio activo (Dihidrocloruro de betahistina) disponible en el mercado que cumple su misma función.