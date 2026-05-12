La Universidad de Vigo declara todos sus campus libres de humo y aerosoles

Todos los campus de la Universidad de Vigo están ya libres de humo.Tras la adhesión del campus de Ourense el pasado año, los campus de Vigo y Pontevedra se suman ahora a la iniciativa Espacios sin humo y aerosoles de la Asociación Española Contra el Cáncer. La campaña tiene como objetivo proteger la salud de la ciudadanía mediante la creación de entornos libres de exposición al humo nocivo del tabaco, así como promover los cambios normativos necesarios para prohibir fumar en espacios públicos y/o privados exteriores.

Con esta adhesión, la Universidade de Vigo refuerza su compromiso con la salud y con la lucha contra los malos hábitos, contribuyendo a desnormalizar el consumo de tabaco y vapeadores para prevenir el cáncer, especialmente en zonas frecuentadas por población joven.

Frente común contra el tabaco y los vapeadores

La presentación de esta colaboración tuvo lugar en el campus de Vigo y contó con la participación de Lola Andújar, técnica de promoción de la salud de la Asociación Española Contra el Cáncer; el gerente de la Asociación Provincial de Pontevedra, Adolfo Santos Gómez; Cundi Lusquiños y José Carlos Vidal, miembros de la directiva de la entidad en Vigo; el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, y la vicerrectora de Extensión Universitaria, Susana Reboreda.

Durante el acto, Andújar reafirmó el compromiso de la asociación con la prevención del tabaquismo como estrategia para lograr una generación libre de tabaco en 2030. Para ello, subrayó, “es esencial concienciar a los más jóvenes, sobre todo en espacios de convivencia como son los campus universitarios”.

Por su parte, Manuel Reigosa recalcó que el objetivo de la Universidade “no es prohibir, sino concienciar”, y destacó el carácter divulgativo y no punitivo de la iniciativa. “Vemos esta campaña como algo en positivo, para que la gente se conciencie y sea capaz de dejar el tabaco, que es una de las drogas más adictivas que existen”, señaló.

Ambas instituciones pusieron también el foco en los vapeadores, cuyo uso tiene cada vez más presencia entre las generaciones jóvenes. Según explicó Lola Andújar, en 2023 se detectó un importante incremento del uso de estos dispositivos entre la juventud, ya que ese año el 56% de los chicos y chicas de entre 14 y 18 años comenzaron a utilizar vapeadores. “Según los últimos datos que tenemos, del año pasado, el porcentaje se redujo al 46%, pero siguen siendo cifras muy altas”, indicó. En este sentido, advirtió de que “los vapeadores, en lugar de ser una vía para que los adultos dejen de fumar, se están convirtiendo en una puerta de entrada al tabaquismo para las generaciones más jóvenes”.

Información, señalización y formación

La implicación de la UVigo en esta iniciativa se regula a través de un convenio de colaboración por el que la Universidad colaborará en la difusión de la campaña de prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer. El objetivo es visibilizar la condición de Espacios sin humo de los campus universitarios de Vigo y Pontevedra. Además de difundir los mensajes de prevención de la Asociación, la Universidade de Vigo se compromete a promover y divulgar la condición de espacios sin humo, con la prohibición de fumar en sus instalaciones exteriores como eje principal de la colaboración. Por su parte, la Asociación Española Contra el Cáncer facilitará recursos y herramientas para señalizar estos espacios libres de tabaco, además de ofrecer formación, divulgación sobre prevención del tabaquismo y servicios para dejar de fumar, entre otras acciones.

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De momento, ya se han instalado en diferentes puntos de los campus paneles con el lema Campus libre de humos. No fumar, no vapear, que incluyen indicaciones sobre dónde obtener más información para la prevención del consumo de tabaco y vapeo. En concreto, en el campus de Vigo se colocaron 13 banderolas y 11 señales hexagonales, mientras que en el de Pontevedra se instalaron tres banderolas y dos señales. El proyecto contempla, además, acciones de formación, divulgación sobre prevención del tabaquismo y servicios de apoyo para dejar de fumar.