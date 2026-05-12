Regades inicia su ronda de contactos en el Congreso Mundial de Zonas Francas de Panamá

Con el objetivo de «establecer líneas de colaboración para abrir mercados en Panamá a las empresas del área de Vigo y atraer a la vez inversiones al sur de Galicia», el delegado del Estado de la Zona Franca de Vigo, David Regades, participará esta semana en el Congreso Mundial de las Zonas Francas (World Free Zones Organization), que se celebra en Ciudad de Panamá.

Regades, al frente de la delegación del Consorcio vigués, mantuvo un encuentro con el ministro de Industria de Panamá, Julio Moltó, en la residencia del embajador de España en el país, Guzmán Palacios, a los que presentó el potencial e infraestructuras de la Zona Franca de Vigo. «Somos el mejor espacio económico que tiene Galicia, atractivo y seguro para invertir por su capacidad de innovación, inversión a medida, centros de negocios y parques y naves sostenibles», presumió.

Ante los esfuerzos que el país panameño está llevando a cabo para la modernización digital de sus procesos industriales y el plan nacional para atraer industrias de alta tecnología, Regades informó a Moltó de los proyectos que está llevando a cabo el Consorcio, «sobre todo, los avances de la fábrica de chips fotónicos, el valle de hidrógeno, y el VgoTIC Global HUB». Ante el interés del ministro, el delegado de Zona Franca destacó «la relación bilateral con Panamá en todo lo relacionado con la innovación».

La delegación de la Zona Franca de Vigo está en Panamá esta semana. / CZFV

«Compañías tecnológicas como Indra, partner de Zona Franca en proyectos como la planta de semiconductores o el Centro de Excelencia de Aeroespacial y Defensa, están participando en el proceso de digitalización de los ecosistemas en el país centroamericano y ambos países trabajamos en la transferencia de conocimiento y colaborando en ciencia y en IA vinculadas a la industria», apuntó Regades, que invitó a Julio Moltó a visitar Vigo y su área para conocer las diferentes iniciativas en las que trabaja el Consorcio.

Barcelona, Cádiz y Gran Canaria

A la reunión también asistieron las delegaciones de las Zonas Francas españolas que asistirán esta semana al Congreso Mundial: Barcelona, Cádiz y Gran Canaria, que pusieron el acento en la relevancia de las empresas españolas en Panamá, donde han jugado un papel fundamental en el desarrollo de sectores estratégicos.

«Es el caso de grandes proyectos públicos como el propio Canal de Panamá o el metro», recordó Regades. El Consorcio destaca que «Panamá es el primer destino de inversión española en Centroamérica». «Somos uno de los socios económicos más potentes también en el sector de distribución de energía, telecomunicaciones o servicios tecnológicos, con una presencia de más de 200 empresas españolas y más de 3.000 que exportan sus productos a este país, 238 de ellas gallegas. Fortalecer aún más esta relación siempre es positivo. España y Panamá reafirmaron este año esta colaboración mediante una alianza estratégica con una cartera de 85 millones de euros para proyectos de innovación y transición ecológica», apostilló.

Duodécima edición del evento

Desde este martes hasta el 14 de mayo, Ciudad de Panamá es la sede de la 12th World Free Zones Organization (World FZO) World Congress 2026, en el que participa la Zona Franca de Vigo y en el que está prevista la presencia de 1.600 líderes globales, más de 30 ministros, responsables de políticas públicas, líderes empresariales y altos ejecutivos.

Bajo el lema «Zonas Francas en el nuevo modelo operativo global: desafíos y oportunidades», se estudiará el papel futuro de las Zonas Francas del mundo frente a los cambios geopolíticos, del comercio y la economía global, la Inteligencia Artificial, la sostenibilidad y la transición verde, la economía del conocimiento y la importancia de la innovación y la transformación digital. Se trata de la mayor plataforma estratégica de líderes mundiales en el comercio global, la logística y la inversión.