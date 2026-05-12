Reclaman una solución a Xunta y Concello para las familias de Vigo que serán desalojadas de sus chabolas

El foro socioeducativo As Ninguéns convocó esta mañana una concentraron frente al Concello de Vigo para reclamar una solución habitacional «urgente» para dos familias asentadas en chabolas del barrio de Ribadavia, en la Travesía do Forno, tras recibir notificaciones judiciales de desalojo. Acudió el portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas.

Durante la protesta, se leyó un manifiesto dirigido tanto a la Concellería de Benestar Social como a la Xunta de Galicia, al considerar que ambas administraciones son competentes en materia de atención social y vivienda. Según denunciaron, una de las familias afectadas lleva 24 años viviendo en el asentamiento y la otra, 15, ambas empadronadas en la zona.

El colectivo explicó que representantes de As Ninguéns acompañaron a las familias durante la actuación de la comisión judicial. «A imaxe dese intento de despexo nas chabolas azotadas pola choiva era unha estampa dramática que recordaba a tempos pretéritos, moi alonxada dun estado de benestar social», recoge el manifiesto leído ante el consistorio.

Según relataron, la comisión judicial comprobó la cantidad de pertenencias acumuladas en las chabolas y, al constatar que las familias no tenían alternativa habitacional ni un lugar donde guardar sus enseres, acordó una demora temporal del lanzamiento. Sin embargo, el colectivo advirtió de que el juzgado dejó claro que el desalojo se retomará «de forma inminente».

Críticas al Concello y la Xunta

As Ninguéns criticó la respuesta recibida en los servicios sociales municipales y autonómicos. En el caso de una de las afectadas, que percibe una Risga de 510 euros mensuales, aseguraron que se le indicó que intentase alquilar una vivienda o una habitación de pensión y contratar un trastero para guardar sus pertenencias. «Saímos destas entrevistas avergoñadas, feridas, impotentes e frustradas. A compañeira afectada, rota, nunha situación emocional terrible», señalaron en el texto.

El manifiesto sostiene que las personas que viven en situación de pobreza severa «teñen imposible acadar alugar unha vivienda ou pensión sen axuda» y acusa a Concello y Xunta de mantener «unhas relacións conflictivas a nivel partidario incompatibles cunha xestión de xustiza social».

El colectivo también aportó datos sobre desahucios en Vigo. Recordó que, en 2025, se registraron 392 desalojos, el 80% por impago del alquiler, y que, en el primer trimestre de este año, ya se contabilizaron otros 61. Además, advirtió de que muchas situaciones de exclusión residencial no llegan a los juzgados y, por tanto, no aparecen en las estadísticas oficiales.

«As chabolas non son un fogar»

«As chabolas non son un fogar. Non son un teito seguro. Son espazos insalubres, precarios e extremadamente vulnerables dependentes da climatoloxía», afirmaron durante la lectura del manifiesto. El texto subraya especialmente la situación de las mujeres y de las personas enfermas que residen en este tipo de asentamientos, expuestas —según denunciaron— a la humedad, el frío y la inseguridad estructural.

As Ninguéns aseguró que las afectadas llevan tiempo solicitando abandonar las chabolas y acceder a una vivienda, por lo que consideran que existe «unha demanda clara e explícita de alternativa». El colectivo quiso también denunciar la «forte estigmatización» que sigue sufriendo el pueblo gitano y alertó de episodios de «xitanofobia» que dificultan el acceso al empleo y a la vivienda. «Consideramos as persoas xitanas as nosas irmás», recoge el manifiesto.

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La concentración concluyó con una exigencia dirigida a ambas administraciones para que actúen «de maneira coordinada e urxente» y faciliten «unha alternativa habitacional estable, segura e digna» para las familias afectadas. «A vivienda é un dereito, basta xa de exclusión residencial, basta xa de drama social nesta cidade», concluye el texto, leído frente al Concello de Vigo.