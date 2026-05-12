El puzle para crear una nueva gran zona residencial protegida en Vigo encaja otra de sus piezas: la Xunta somete a evaluación ambiental un segundo PIA en Lavadores

La Xunta pisa el acelerador para sentar las bases de la creación de un nuevo ámbito residencial protegido en Vigo al someter desde el pasado viernes a exposición pública el borrador del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) Cantabria-Ramón Nieto-Santa Cristina, que pretende ordenar y facilitar el desarrollo urbanístico de cerca de 144.000 metros cuadrados en la parroquia de Lavadores. La activación de este trámite, que permitirá a cualquier interesado presentar alegaciones hasta el próximo 19 de junio, es imprescindible para determinar si el plan diseñado obtiene el aval medioambiental para continuar su periplo administrativo.

El documento elaborado por la consultora Proyfe concreta algunos de los objetivos deslizados en los últimos meses por el Gobierno gallego para ofrecer soluciones a los más de 10.300 demandantes de vivienda protegida que hay ya registrados en Vigo, al contemplarse la construcción de 1.454 viviendas dentro del ámbito delimitado, destacando también la habilitación de 27.411 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres y 38.033 metros cuadrados de viales y zonas de aparcamiento.

Además, el resto de la superficie se repartirá entre algo más de 2.100 metros cuadrados para usos terciarios, 14.727 para equipamientos públicos y 1.116 para dotaciones de carácter privado, terrenos pertenecientes al colegio Santa Cristina.

Residencial

Prácticamente la totalidad de las viviendas contempladas en este PIA tendrían carácter protegido, con hasta 16 bloques de edificios y 35 casas unifamiliares, reservándose una pequeña cantidad de estas para realojar a los vecinos afectados por las expropiaciones que será necesario llevar a cabo para desarrollar el ámbito, que se ha dividido en cuatro tramos.

En el primero, situado entre la avenida Ramón Nieto y las calles Toledo y Cantabria, es donde se concentran los bloques de edificios de mayor altura, con hasta siete plantas para beneficiarse de la diferencia de cota y funcionar como «un miradoiro privilexiado sobre a cidade».

Ya en la parte inferior de Ramón Nieto, hasta la rúa dos Fontáns, se propone un edificio de cinco alturas que se mimetizará con las ya existentes. En los dos tramos restantes (Fontáns-Santa Cristina y Santa Cristina-Baixada do Capitán), mientras, se combinarán edificaciones de diferentes alturas tanto de vivienda colectiva como unifamiliar para favorecer su integración con la trama existente.

Nuevas viviendas protegidas en Ramon Nieto / Hugo Barreiro

Otros usos

Más allá de la construcción de viviendas, el PIA pretende también «xerar tecido económico e social», razón por la cual en los bajos de las edificaciones se destinará el 50% de su superficie a uso comercial, mientras que también se reserva un espacio de más de 2.000 metros cuadrados exclusivamente para actividades terciarias en el entorno de la rúa Santa Cristina. Por su parte, las zonas verdes contempladas se configuran como un sistema continuo en todo el ámbito con el que se busca regenerar el antiguo Rego Lavadores, actualmente canalizado, y poner en valor la «riqueza ambiental» con las diferentes especies arbóreas.

Entre las zonas residenciales y las áreas industriales existentes se habilitarán espacios que amortigüen el impacto visual mediante grandes masas arbóreas, contemplándose plantar 1.440 ejemplares. El proyecto diseñado contempla también la protección de elementos de alto valor patrimonial como la iglesia parroquia de Santa Cristina, el hórreo de la rúa Portela, huertas municipales o el lavadero de Fontáns, mientras que también se conservaran edificaciones residenciales y un local social de la asociación vecinal.

Viales y sendas

Mejorar la movilidad será otro de los objetivos, puesto que el desarrollo de todo el ámbito multiplicará la población de la zona. Tal y como se recoge en el proyecto expuesto al público, los viales existentes son insuficientes para absorber el tráfico que se generará. Por ello, está prevista la construcción de hasta cuatro nuevos viales, además de la ampliación de un tramo de Ramón Nieto para adaptarla al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Una de las calles que se habilitará unirá Toledo y Cantabria para estructurar el tramo norte, mientras que en la parte baja del ámbito, dos viales de más de 16 metros de ancho vertebrarán la zona, uno de norte a sur y otro de oeste a este, contando todos con arbolado «para favorecer condicións de sombra». Para complementar la movilidad en vehículo, se habilitarán plazas de aparcamiento en superficie y se ha diseñado también una red peatonal y ciclista.

Tercer desarrollo

El PIA de Ramón Nieto da continuidad a la apuesta en materia de desarrollo residencial que tiene la Xunta en Vigo. En Navia están previstos 924 pisos de protección, de los que 300 están en obras en la actualidad con la previsión de empezar a entregarlos a partir del año que viene a las familias, mientras que en la parroquia de Lavadores ya se ha aprobado provisionalmente un PIA, el diseñado para el antiguo Ofimático con el objetivo de levantar allí unas 2.000 viviendas a partir de 2028.