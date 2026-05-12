El Observatorio de la Vivienda de Vigo celebra su primera reunión con la participación de Caballero

El Concello de Vigo y la Universidade de Vigo ya han iniciado el camino del Observatorio de la Vivienda con la celebración este martes de la primera reunión de trabajo del equipo encargado de analizar la situación del mercado inmobiliario en la ciudad. El alcalde, Abel Caballero, explicó que el convenio firmado entre ambas instituciones contempla una aportación municipal de 45.000 euros para desarrollar este programa.

En el encuentro, participaron el director de los trabajos, Javier Martínez Cobas, técnicos municipales y responsables del nuevo observatorio, que tendrá como objetivo elaborar un diagnóstico permanente sobre la vivienda en Vigo. «Queremos conocer la situación del stock de vivienda y el estado de las viviendas alquiladas y, sobre todo, de las vacías», señaló el regidor.

Caballero explicó que el observatorio se encargará de «monitorizar la evolución del mercado» y de proponer medidas correctoras que, posteriormente, serán evaluadas por el Concello junto al Instituto Galego da Vivenda e Solo, dependiente de la Xunta. Entre los aspectos que analizará el equipo, figuran también los usos del suelo que compiten con el residencial con el objetivo de favorecer «el máximo de residencial en venta y, fundamentalmente, en alquiler».

El alcalde insistió en la necesidad de estudiar la evolución de los precios del alquiler y evaluar las políticas públicas relacionadas con la vivienda. «Estamos ya de lleno en política de favorecimiento de vivienda», afirmó.

Críticas a la Xunta

Durante su intervención, Caballero cargó contra la Xunta de Galicia por la falta de actuación en Vigo en materia residencial. «La Xunta no atiende a Vigo», aseguró antes de criticar que «lo que está haciendo» en la ciudad «es prácticamente cero». Según detalló, hasta ahora, la administración autonómica promovió «cero viviendas de alquiler y 62 viviendas con algún tipo de protección».

El regidor advirtió además de la elevada demanda existente de vivienda de protección en la ciudad. «La petición está casi en las 10.000», afirmó, a la vez que defendió que el Concello debe actuar directamente para facilitar el acceso a la vivienda. «Este instituto va a ser nuestro apoyo para la actuación en facilitar la vivienda para la gente de la ciudad», concluyó.