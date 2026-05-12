O Chioleiro será sometido a un nuevo examen psiquiátrico antes del juicio por el crimen de la maleta

Aunque los escritos provisionales de acusación y defensa ya estaban sobre la mesa, con peticiones que oscilaban entre los 33 años de prisión y la libre absolución, los trámites de cara a la celebración del juicio con jurado popular por el conocido como crimen de la maleta han sufrido un parón. En atención a una petición formulada por el abogado de José Manuel Durán González, O Chioleiro, el titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vigo ha ordenado un nuevo examen psiquiátrico del investigado. El magistrado, en una reciente resolucion, ha dispuesto que se solicite a la Xunta la asistencia pericial de un experto o experta expresamente especializado en psiquiatría forense para hacer esta valoración.

Precisamente, esta causa estuvo meses paralizada a la espera del examen psiquiátrico que había ordenado la Audiencia Provincial de Pontevedra, que fue realizado por dos médicas forenses del Imelga de Lugo, que emitieron su informe en enero de este año descartando que O Chioleiro sufriese en la actualidad una enfermedad psiquiátrica, aunque sí un trastorno de personalidad antisocial y narcisista.

Pero la defensa puso en cuestión la cualificación profesional de estas profesionales, señalando que lo que había ordenado el órgano provincial era que el examen fuese realizado por un o una especialista en psiquiatría. Las forenses lucenses, tras ser preguntadas sobre esta cuestión, señalaron que ellas actuaron en calidad de «médicas forenses ajustándonos a las competencias requeridas a este cargo que, entre otras, contempla la emisión de informes de imputabilidad como el solicitado por ese juzgado».

Cualificación profesional

Recibida esta respuesta, el abogado defensor volvió a insistir en que las profesionales no acreditaron la cualificación de especialistas en psiquiatría forense requerida y recordó que lo ordenado en su día por la Audiencia va más allá que un «mero informe de imputabilidad», ya que lo que se pidió fue, entre otras cuestiones, una valoración sobre la «corrección o no» de los sucesivos diagnósticos que obran en la historia clínica del acusado (psicosis paranoide, esquizofrenia parenoide y trastorno de la personalidad antisocial histriónico y narcisista) y el motivo por el cual estas patologías «no tienen continuidad» en el citado historial, de cara a aclarar, en definitiva, cuál era su estado mental al tiempo del crimen de la maleta, lo cual es clave para valorar la aplicación o no de eximentes o atenuantes.

Eximente psíquica

La defensa, que junto a sostener que su cliente es inocente también lucha para que se le aplique una eximente psíquica, afirma que el caso del acusado es «insólito», ya que vivió institucionalizado la mayor parte de su vida y, desde el crimen de su abuela en 1988, «pasó 35 de los últimos 38 años en prisión», parte de ellos por el segundo homicidio, el de su vecina Alicia Rey.

A la vista de lo expuesto por las forenses de Lugo, el fiscal no se opuso al nuevo informe psiquiátrico, motivo por el que finalmente el juez acuerda la diligencia.