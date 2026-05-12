El Museo do Mar de Galicia en Vigo acogerá un nuevo espacio cultural para músicos y creadores locales

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la directora del Museo do Mar de Galicia, Marta Lucío, han mantenido este lunes un encuentro con los responsables de la Asociación Sociocultural e Deportivo Over con el objetivo de diseñar un nuevo evento cultural en el recinto museístico en la ciudad.

En esta reunión se ha acordado celebrar la Xornada Cultural Mar de Galicia el próximo 18 de julio con un objetivo claro: «apostar por el talento» local. Según ha explicado la representante autonómica, el evento contará con dos escenarios de música en directo, pero también un mercado de artesanía, actividades de deporte acuático y un espacio de conciencia azul.

A lo largo de las próximas semanas se desvelarán las bandas locales que participarán en la Xornada Cultural Mar de Galicia. «Gracias a esta iniciativa creamos un nuevo espacio cultural en nuestra ciudad y damos la oportunidad de que músicos, grupos y creadores locales tengan el lugar que merecen para mostrar su calidad», señaló Ortiz.

Por su parte, Roi Torres, director de la Asociación Sociocultural e Deportivo Over, explicó que la jornada está concebida como un evento abierto, participativo e intergeneracional, en el que cultura, deporte, conciencia ambiental y convivencia ciudadana se desarrollan de manera fluida a lo largo del día.

«La Xornada Cultural Mar de Galicia es un evento abierto y accesible a la ciudadanía de todas a edades, pensado para gente nueva, familias y amantes de la música, la moda el vintage y con conciencia ambiental, con un enfoque que valora el hecho en la ciudad de Vigo por sus artistas», apuntó.