El metal vuelve a salir a la calle en Vigo: estas son las zonas afectadas por la manifestación de este miércoles

El sector del metal volverá a manifestarse este miércoles por las calles de Vigo, con una marcha prevista a partir de las 09.30 horas que afectará a varios de los principales ejes de circulación de la ciudad. Según el recorrido difundido por los convocantes, los piquetes irán incorporándose antes del inicio de la protesta, que arrancará en el entorno de Beiramar.

La manifestación discurrirá por Beiramar, continuará por Tomás Paredes y seguirá hacia la avenida de Castelao, en Coia. Desde ahí, el recorrido pasará por la zona de O Barco y volverá a conectar con Castelao antes de dirigirse hacia Gran Vía.

Uno de los puntos más sensibles para la circulación será el entorno de la Praza dos Cabalos, donde la marcha volverá a enlazar con Gran Vía para continuar posteriormente por Urzáiz. La protesta provocará previsiblemente cortes de tráfico puntuales y retenciones en estas vías y en sus accesos durante el paso de los manifestantes.

Gráfico del recorrido de la manifestación realizado con IA. / Chat GPT

La salida de la manifestación está prevista sobre las 09.30 horas, aunque la movilización comenzará antes con la concentración y unión de piquetes en distintos puntos del área metropolitana. Por ello, se recomienda a los conductores evitar estas zonas durante la mañana, especialmente en los accesos a Coia, Gran Vía y el centro de Vigo, y utilizar itinerarios alternativos mientras dure la protesta.

Una protesta que se convoca por el bloqueo en la negociación del convenio provincial del metal, que afecta a unos 33.000 trabajadores de astilleros, auxiliares de naval y automoción, fontanería, electricidad, y otras actividades.