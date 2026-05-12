El IES Castelao denuncia la «censura» de la Xunta a su cartel de las Letras Galegas al borrarle la «estrela» de la bandera gallega

Profesorado del IES Castelao de Vigo, que resultó ganador del Concurso-Exposición sobre la escritora y periodista Begoña Caamaño, la figura homenajeada en el Día de las Letras Galegas en 2026, denuncia la «censura» por parte de la Secretaría Xeral da Lingua de la Xunta de Galicia al «imponer» una modificación en el proyecto sin el consentimiento de sus autoras y autores. «Queremos poner en conocimiento de la opinión pública lo que consideramos una vulneración inaceptable de los derechos de propiedad intelectual y un intento de ocultación del contexto ideológico de la autora», indican en un comunicado.

El instituto público explica que, «tras otorgarnos el premio del concurso, y antes de la exposición de este trabajo en centros de enseñanza gallegos y extranjeros, la Secretaría acordó con nosotros una serie de modificaciones que aceptamos en su mayoría, a excepción de la eliminación de la bandera gallega con la estrella que figuraba en una de las ilustraciones». El profesorado participante en la elaboración del proyecto se negó, afirman, «unánimemente» a su eliminación, por considerarla parte del período vital de la figura de Caamaño y necesaria para su comprensión.

Una propuesta no remitida

Siguiendo las palabras de la académica de la RAG, Ana Romaní en su biografía sobre la escritora, «la dimensión política está siempre en la lectura de la realidad de Begoña Caamaño, tanto en el periodismo como en la ficción (...)». No obstante, dada la «insistencia del personal técnico» de la Xunta, aceptaron revisar una propuesta de modificación por parte de la Secretaría que «nunca nos fue enviada», por lo tanto tampoco fue aprobada por este grupo de profesores.

Un error de imprenta

Una vez publicado el trabajo por la Secretaría General da Lingua la estrella había sido eliminada de la bandera gallega, solicitando a la Secretaría una «explicación argumentada» amparándose en la Ley de Propiedad Intelectual (Capítulo III, sección 1ª. Derecho moral, artículo 14, punto 4), dado que su proceder, señala el centro, vulnera la citada ley y las propias bases del concurso (que mencionan expresamente el necesario acuerdo con los autores de cualquier modificación; puntos 15 y 16). Su respuesta excusa el hecho como parte de los «ajustes establecidos» y como un error de la imprenta el cambio en la bandera. Además, no explica por qué nunca fue enviada la propuesta alternativa ni «justifica» la vulneración de la Ley de la Propiedad Intelectual.

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Cambios «consensuados»

Por su parte, desde la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, se reafirman en que se trata de cambios «consensuados» que cuentan con la «autorización del equipo directivo» del centro y de los docentes coordinadores del concurso.