¿Por qué un tren con menos paradas tarda más?: los nuevos horarios del AVE entre Vigo, Galicia y Madrid

Nueva sacudida a los horarios y paradas de los trenes de Alta Velocidad entre Galicia y Madrid... con un paso atrás en lo que a tiempos para Vigo se refiere. Coincidiendo con el segundo aniversario de los Avril, Renfe estrenará este 21 de mayo una nueva parrilla en la que es ahora mismo una de sus rutas más rentables al no haber competencia. Estos tendrán mejoras en Lugo, que gana su segunda frecuencia diaria con Madrid, o Sanabria y A Gudiña, donde se recupera la parada en la franja matinal. Sin embargo, varias decisiones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) harán que los tiempos sean incluso peor y vuelvan a la frontera de las 4 horas.

El principal culpable de este deterioro será el nuevo cuadro de velocidades máximas en el túnel de Guadarrama, donde unas obras de mantenimiento del 7 de mayo hasta el 14 de julio obligarán a añadir 7 minutos a todos los trenes procedentes de Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Euskadi. Así, tres de los cuatro servicios que estaban por debajo de la barrera psicológica de los 240 minutos la superarán antes del primer aniversario de su estreno.

Horarios de los trenes entre Madrid y Vigo a partir del 21 de mayo / Renfe

Así, solamente el AVE con salida de Chamartín a las 11.17 y llegada a Urzáiz a las 15.16 horas logra romperla... por un minuto y si llega en hora. Así, las otras frecuencias hacia la costa tendrán 4 horas y 8 minutos, 4 horas y 10 minutos y 4.23 en la que sigue saliendo a las 18.09 horas. En sentido a la capital los tiempos de viajes son más parejos: 4.02 horas, 4.31 horas, 4.07 horas y 4.02 en la salida vespertina. En todos los casos la frecuencia más lenta es la del Avlo, ya que realiza casi todas las paradas posibles.

El otro factor clave es una queja recurrente de Renfe sobre el gestor de la infraestructura: las «marchas» de circulación. La operadora solicitó actualizar los horarios de paso por cada punto de la línea entre Galicia y Madrid teniendo en cuenta la eliminación de la parada en Zamora en la primera frecuencia del día —en el primer convoy directo entre Galicia yMadrid de la historia— o reubicando los puntos de cruce fuera de los tramos de vía única. Sin embargo, tal y como señalan fuentes de la compañía pública, no ha habido un «recálculo» de las mismas. Esto hace que la velocidad real no vaya a ser igual a la programada, aunque en la práctica solamente generará nuevos colchones ante posibles retrasos.

Estos márgenes de tiempo son utilizados por Renfe para paliar incidencias y demoras. Por ejemplo, el pasado 31 de octubre el AVE logró un nuevo récord en los 640,164 kilómetros que implican el rodeo por el by-pass de Conxo en Santiago de Compostela. En total, 3 horas y 37 minutos de viaje, unos 16 menos de lo previsto. El motivo fue la combinación entre un retraso de casi media hora desde la estación de Chamartín y dichos «colchones». Así, pese a salir de la capital a las 16.31 horas (+26 minutos), el recorte llegó principalmente entre Ourense y Pontevedra, a donde arribó solamente con 13 minutos de demora.

Otro factor clave de los nuevos horarios que se estrenarán el día 21 es la comparación entre los que deben pasar por el cambiador de ancho de Taboadela y los 17 kilómetros que suponen el «punto negro» de la red en Galicia y los que no. Eso explica que pese a evitar la parada de Zamora, el AVE 4464 que adelanta su salida a las 5.50 desde Urzáiz tarde más que otros que no pueden pasar de largo a 110 kilómetros por hora.

Refuerzo al Eje Atlántico

Los horarios anunciados por Renfe servirán también como refuerzo para el saturado Eje Atlántico, aunque por el momento seguirán sin ofrecer las plazas sinergiadas que disfrutan desde hace años en el corredor entre A Coruña y Ourense y que permiten utilizar los bonos de Media Distancia en los servicios comerciales. En horario vespertino se adelantará la salida del AVE de las 16.05 horas (4565) desde Vigo a las 15.32 horas, añadiendo además una parada en Santiago. De esta forma, tres de los cuatro trenes entre Vigo y Madrid tendrán entrada en Santiago.

El objetivo de la operadora es maximizar la ocupación de los trenes con origen y destino Vigo, lastrados por el rodeo de 90 kilómetros por la capital gallega, para poder aumentar el número de frecuencias. El 5 de enero de 2024 el ministro Óscar Puente anunció 5 servicios por sentido desde la ciudad, quedando esa última pendiente pese a la progresiva entrada en servicio de los S-106.