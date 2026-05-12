García Mateo y Rubio pueden pedir el voto para ser rectoras de la UVigo hasta este miércoles
Tras la consulta planteada desde Nós Universidade, la comisión electoral aclara que ambas candidatas pueden realizar actividades de campaña y que el jueves será día de reflexión
Las dos candidatas a rectora de la UVigo podrán pedir el voto hasta este miércoles y el jueves será considerado día de reflexión. Tras la consulta planteada por Nós Universidade sobre el desarrollo de la segunda vuelta, la comisión electoral ha emitido hoy martes un comunicado con estas indicaciones.
Hasta ahora, la lista de Carmen García Mateo había optado por no celebrar actividades propias de una campaña electoral al entender que ésta había finalizado el día 4 y carecer de otras instrucciones. Mientras tanto, Belén Rubio, la aspirante de H2040, sí ha mantenido una agenda pública de encuentros con los diferentes colectivos de la Universidad, así como una intensa actividad en redes pidiendo el voto.
En las «consideracións» publicadas hoy por la comisión electoral, admite que el calendario aprobado no establece expresamente un nuevo periodo de campaña previo a la segunda vuelta ni otra jornada de reflexión. Y también explica que la proclamación definitiva de los resultados de la primera vuelta será este miércoles 13, por lo que tampoco existe «un periodo material suficiente» para el desarrollo de una campaña.
Sin embargo, añade el comunicado, «enténdese que as candidaturas poderán continuar realizando actividades de campaña nos mesmos termos que durante a primeira volta ata o inicio da xornada de reflexión». Y, en este sentido, considera que el día «inmediatamente anterior» a la votación, es decir, el jueves 14, debe «entenderse sometido aos principios propios da xornada de reflexión». Por tanto, no se podrá difundir propaganda electoral ni pedir el voto.
Desde Nós Universidade defienden que han preferido ser muy cuidadosos en esta segunda vuelta y que ahora sí podrán solicitar el voto para su proyecto «con seguridade». Ya no disponen de tiempo para organizar actos, pero mañana Carmen García Mateo y Belén Rubio participarán en un debate organizado por la Cadena Ser y cuya asistencia estaba pactada antes de la votación del día 6.
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