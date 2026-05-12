El éxito de las Cíes se consolida: casi 21.000 personas ya tramitaron su autorización para visitarlas desde este viernes

Ya se han tramitado más de 20.800 autorizaciones en la Central de Reservas de la Xunta de Galicia para visitar las islas Cíes a partir de este viernes, 15 de mayo, fecha en la que comienza la temporada alta en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. En este periodo, que finalizará el 15 de septiembre, el cupo máximo de personas es de 1.800 personas en las Cíes, 1.300 en Ons y 200 en visitas guiadas. Para ir a Ons, son más de 3.500 los permisos ya concedidos.

Recuerdan desde Mar de Ons que los usuarios pueden tramitar su autorización general previa, que es obligatoria, con una antelación máxima de 90 días. Este tipo de visita se suma a la modalidad que opera durante todo el año, que permite al visitante disfrutar de servicio guiado a pie por la isla. La naviera inicia la programación habitual de servicios marítimos hacia las Islas Cíes y Ons desde los principales puertos de las rías de Vigo y Pontevedra. Coincide con la festividad de las Letras Galegas, el domingo 17 de mayo.

«Las previsiones para el arranque de la temporada alta son muy positivas tras unas primeras semanas en las que ya hemos detectado un elevado interés por visitar el Parque Nacional. El mes de junio concentra actualmente el mayor volumen de solicitudes, con más de 8.500 reservas, motivadas principalmente por el fin del curso escolar, seguido de julio, con más de 6.600 autorizaciones, en este caso, realizadas principalmente por particulares», señala Silvia Torres, responsable comercial de la naviera Mar de Ons.

Añade que, «coincidiendo con la festividad de las Letras Galegas, se amplía la oferta de destinos, permitiendo visitar ya este fin de semana las islas de Ons, San Simón y Tambo o las Giras con degustación de mejillones por la ría de Vigo»,

Día das Letras Galegas en el mar

El Día das Letras Galegas se ha consolidado como una de las primeras fechas clave en el calendario de actividad del Parque Nacional. Con motivo de esta festividad, en la ría de Vigo, además de las conexiones diarias a las Cíes desde Cangas y Vigo, se suma la Gira con degustación de mejillones el sábado 16 y el domingo 17 y la excursión a la isla de San Simón el sábado 16, con una visita guiada que incluye la navegación bajo el puente de Rande y recorridos a pie por enclaves emblemáticos, como el Bosque de Buxos.

Por su parte, en la Ría de Pontevedra, Mar de Ons programará salidas a la isla de Ons el sábado 16 desde Bueu, Portonovo, Sanxenxo y Pontevedra (As Corbaceiras) y el domingo 17 se mantendrán las salidas a este destino desde Bueu. Estos viajes con destino a Ons se realizarán todos los fines de semana de junio desde Bueu, Sanxenxo y Portonovo. También se ofrecerán visitas a la isla de Tambo el sábado 16 y domingo 17 desde Combarro, una excursión de más de tres horas que incluye una ruta guiada a pie descubriendo espacios como el Polvorín, el Faro de Tenlo o la capilla de San Miguel.

Autorización general obligatoria

El acceso al Parque Nacional de las Islas Atlánticas (Cíes y Ons) entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre requiere la tramitación previa de una autorización personal y gratuita a través de la página web de la Xunta de Galicia (https://autorizacionillasatlanticas.xunta.gal/illasr/inicio), que debe completarse con la adquisición del correspondiente billete de transporte en el siguiente enlace: www.mardeons.com.