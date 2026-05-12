Naval
El crucero «Evrima», que decapitó al astillero Barreras, ignora Vigo en su primera recalada en Galicia
El buque recalará el 22 de junio en A Coruña procedente de Lisboa, dentro de un itinerario que rematará en el puerto de Dublín
Los billetes, a partir de 13.400 euros por persona
Fue el 15 de marzo de 2021 cuando el skyline portuario de Vigo perdió uno de sus elementos distintivos: la estructura del crucero de ultralujo encargado por The Ritz-Carlton Yacht Collection —marca comercial de Cruise Yacht OpCo—, que acumulaba tantos retrasos que ya parecía formar parte de Beiramar. El barco, de nombre Evrima —de inicio fue bautizado como Azora, casi homónimo al yate de recreo del dictador Francisco Franco—, tenía que haberse estrenado un año antes y como colofón a los festejos de la Super Bowl que se jugaba en Florida y que ganaron los Chiefs de Kansas City. Pero aquella primera travesía se demoraría casi tres años.
Y no solo eso: el Evrima abandonó el muelle de armamento de Hijos de J. Barreras sin rematar, con la falsa promesa de pasar solo un mes en Santander para completar todos los trabajos en la ría de Vigo. No retornó nunca, ni como unidad en fase de construcción ni como crucero premium en circuito comercial. Y tampoco volvieron sus promotores, los empresarios de Cruise Yacht —encarnados en la figura de Douglas Prothero—, pese a haberse convertido en propietarios del astillero y a haber comprometido, con firma institucional mediante, la construcción de un buque casi idéntico en Barreras. Hasta le fue asignado un número de construcción: 1706. La atarazana quebró y el Evrima pasará ahora a escasas millas de las gradas que lo vieron nacer —y que arrastró a la insolvencia—, pero no hará visita. Ha elegido A Coruña, donde hará escala el próximo 22 de junio, como consta en el itinerario disponible en su web. De Vigo pasará de largo.
La parada en el puerto herculino se realizará durante una travesía de 9 noches, entre Lisboa y Dublín, en la que el crucero tocará siete puertos en total. «Los amantes del vino disfrutarán de la oportunidad de degustar vino de Oporto en esta región y pasar dos días explorando los viñedos de Burdeos», dice el mensaje promocional de esta ruta.
«Además de las prestigiosas bodegas —prosigue—, este viaje ofrece la posibilidad de visitar la majestuosa catedral y santuario de Santiago de Compostela desde A Coruña, así como la posibilidad de ver el punto de partida del Mayflower desde Plymouth, culminando con la visita a los famosos castillos y destilerías de Irlanda». El buque permanecerá en el puerto gallego entre las 12 y las 21 horas del 22 de junio. Los billetes se comercializan a partir de 13.400 euros por persona, sin extras.
El Evrima volverá a pasar frente a Vigo a finales de agosto, en un viaje de 11 noches entre Londres y Barcelona; hará escala en Oporto. En el mes de julio, pero de 2027, volverá a ignorar la que fue su casa porque, de nuevo, hará escala en A Coruña e incluso en Santander.
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