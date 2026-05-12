«Muchos eligen Humanidades para huir de las mates, pero luego acaban enamorados»

Muchos de los que nos iniciamos en Latín o Griego durante la Secundaria no pasamos de la trillada declinación «rosa, rosae, rosam» y es, en gran medida, por el sistemático apoyo que reciben las materias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en sus siglas en inglés). Antón Álvarez Rodríguez, del IES República Oriental de Uruguay, estaba llamado a ser uno de ellos, hasta que dio en el aula con los docentes Óscar Pedrido y Alejandro Morón. «Me encantaban sus clases, tanto que continuaré los estudios de lenguas clásicas en la Universidad», cuenta este alumno de 2º de Bachillerato del insituto del barrio de Teis justo después de proclamarse ganador de la Prueba Parnaso organizada por la Sociedad Española de Estudios Clásicos, un concurso de traducción y análisis de un texto de griego antiguo en el que se impuso a alumnos de toda España.

La prueba versaba sobre la pieza «Icaromenipo» de Luciano de Samosata, del que además de traducir al castellano, debía redactar un comentario de texto. Su resultado convenció en la fase gallega el pasado mes de abril y tras ser revisada por el tribunal nacional, estos le dieron de nuevo la victoria a Antón Álvarez. «Me había aprendido casi toda la obra, el texto, de memoria, y cuando lo vi ya reconocí alguna estructura. No las tenía todas conmigo para ganar pero sí estaba orgulloso con lo que había hecho», cuenta el alumno del instituto del barrio de Teis.

Antón Álvarez junto su profesor Alejandro Morón, en la biblioteca del instituto. / Jose Lores

Afrontó el certamen en plena antesala de la PAU, prueba de acceso a la Universidad, y si bien a estas alturas ya tiene claro a qué dedicar su futuro académico (y también el laboral ya que ansía ser profesor) cuando se inició en el Bachillerato fueron muchos los cambios. «Yo en ESO tenía un itinerario de Ciencias pero decidí entonces cambiarme a Humanidades, fui por Latín y Griego y no pudo estar más contento. Las clases de mi profesor Óscar me encantan y es a lo que me quiero dedicar; ser docente no me desagradaría», sostiene Álvarez.

Orientación académica

Aunque que las salidas profesionales de los estudios de lenguas clásicas son bastante limitadas, su pasión por las letras es irrenunciable. «Me lleven a dónde me lleven estoy muy contento con mi elección», cuenta el joven. Y es que de la treintena de alumnos de su instituto en el último curso de Bachillerato, sollo 4 han optado por la rama de Humanidades. «En una sociedad tan capitalista, prima lo práctico, lo funcional y las Humanidades no ofrecen resultados tangibles; leer y aprender estas lenguas te ayuda en lo personal, a inspirarte y a entenderte. Creo que por inercia si eres buen estudiante te orientan hacia las ciencias o las matemáticas y no debería ser así», razona acertadamente Antón Álvarez.

Es más, el estudiante del IES ROU pone como ejemplo la heterogeneidad de sus cuatro compañeros de Griego en clase. «Hay de todo, normalmente se escoge las Humanidades para huir de las mates y al final les acaba encantando; otros porque quiere ir por Historia... hay una gran variedad», explica Álvarez.

Lenguas ¿muertas?

Lamenta, por otro lado, este falso pensamiento de que al tratarse de lenguas muertas no tiene uso. Y es verdad, no se hablan pero sí tiene su valor. «Creo que es muy importante tener la mente abierta; ni por ser de Ciencias tienes que darle todo el valor a ellas ni tampoco por ser de Humanidades debes ignorar las Ciencias. Yo por ejemplo, ahora en 2º de Bachillerato, cogí también una asignatura de matemáticas para no dejarlas de lado», comenta el alumno.