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Detenido un trabajador de una residencia de mayores de Vigo por robar joyas a una usuaria de 92 años

Sustrajo piezas de oro valorados en más de 2.000 euros y que luego intentó vender en locales de compraventa

Un coche de la Policía Nacional en Vigo.

Un coche de la Policía Nacional en Vigo. / CNP

R. V.

Vigo

La Policía Nacional ha detenido en Vigo a un hombre acusado de robar joyas en la residencia de mayores en la que trabajaba. Según informó el cuerpo policial, el arrestado habría sustraído a una residente de 92 años una cadena y un colgante de oro valorados en más de 2.000 euros, piezas que posteriormente vendió en establecimientos de compraventa.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada el pasado 23 de abril por un hombre que comunicó la desaparición de las joyas de su madre, usuaria de un centro asistencial para mayores. A partir de esa denuncia, los agentes iniciaron las pesquisas y lograron localizar las alhajas sustraídas en dos negocios de compraventa.

Según la Policía Nacional, ambas piezas habían sido entregadas en esos establecimientos por un trabajador del propio centro residencial. El hombre fue detenido como presunto autor de delitos de hurto y estafa y ya ha pasado a disposición judicial. La investigación continúa abierta, ya que los agentes han determinado que el investigado habría vendido más joyas de oro en otras cinco transacciones realizadas en establecimientos de compraventa. La Policía trata ahora de esclarecer la procedencia de esas piezas.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo Operativo de UDEV-Robos de la Brigada Local de Policía Judicial.

La Policía Nacional recuerda la importancia de adoptar medidas básicas de prevención para evitar hechos similares. Entre ellas, recomienda que las joyas y objetos de especial valor permanezcan correctamente guardados, preferiblemente en lugares seguros y no accesibles al público. También aconseja identificar cada pieza con una descripción detallada y una fotografía actualizada, lo que facilita su localización en caso de sustracción.

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Asimismo, el cuerpo policial subraya que, si algún residente, familiar o trabajador detecta la desaparición de objetos personales o cualquier indicio de actividad delictiva, es fundamental denunciarlo cuanto antes para favorecer la recuperación de los objetos y evitar que otras personas puedan resultar perjudicadas.

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