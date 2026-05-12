Detenido por incumplir la orden de alejamiento de su expareja cuando paseaba con ella por el centro de Vigo
El hombre trató de escapar de la policía cuando vio la patrulla
E. P.
Un hombre fue detenido en Vigo en la mañana del pasado domingo mientras paseaba por la calle García Barbón con su expareja, sobre la cual tenía una orden de alejamiento.
Según informa la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre las 13.30 horas mientras una patrulla realizaba labores de vigilancia y control de seguridad ciudadana. Durante el recorrido, los agentes observaron a una pareja que paseaba por la calle rebuscando en contenedores de basura.
Al percatarse de la presencial policial, el hombre comenzó a caminar a mayor velocidad, subiéndose a una bicicleta que llevaba y tratando de alejarse de la mujer, que dejó en solitario.
Ante la sospecha, los funcionarios lo interceptaron e identificaron, tratándose de un varón de 45 años sobre el cual figuraba una orden de alejamiento en vigor sobre su expareja, siendo esta la mujer que lo acompañaba.
Por eso, fue detenido por la supuesta comisión de un delito de quebrantamiento de condena, pese a que la mujer trató de evitar la propia acción policial, según recoge la Policía Local en un comunicado.
- No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
- Hallan con vida a la vecina de Beade desaparecida desde el domingo por la tarde
- «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
- Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
- Nuevo paso para que se pueda viajar en AVE desde Galicia a otras comunidades del Norte sin pasar por Madrid
- Argentina autoriza la entrada masiva de pesqueros extranjeros por el temporal: flota gallega, a la capa para protegerse
- La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
- La ambiciosa transformación de la avenida de Madrid de Vigo alcanza uno de sus hitos: «Ahora empezará lo más visible»