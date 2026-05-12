Detenido por incumplir la orden de alejamiento de su expareja cuando paseaba con ella por el centro de Vigo

Un hombre fue detenido en Vigo en la mañana del pasado domingo mientras paseaba por la calle García Barbón con su expareja, sobre la cual tenía una orden de alejamiento.

Según informa la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre las 13.30 horas mientras una patrulla realizaba labores de vigilancia y control de seguridad ciudadana. Durante el recorrido, los agentes observaron a una pareja que paseaba por la calle rebuscando en contenedores de basura.

Al percatarse de la presencial policial, el hombre comenzó a caminar a mayor velocidad, subiéndose a una bicicleta que llevaba y tratando de alejarse de la mujer, que dejó en solitario.

Ante la sospecha, los funcionarios lo interceptaron e identificaron, tratándose de un varón de 45 años sobre el cual figuraba una orden de alejamiento en vigor sobre su expareja, siendo esta la mujer que lo acompañaba.

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Por eso, fue detenido por la supuesta comisión de un delito de quebrantamiento de condena, pese a que la mujer trató de evitar la propia acción policial, según recoge la Policía Local en un comunicado.