La demanda de la vivienda disponible en alquiler en Vigo se triplicó en dos años

Por cada vivienda disponible en alquiler en Vigo, hay una gran cantidad de personas esperando para entrar. Es resultado de la escasez de propiedades ofertadas en arrendamiento, en parte, debido al trasvase de inmuebles al mercado turístico en un escenario de creciente interés por residir en la urbe, cuyo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) se actualizó a finales de agosto para dar por finalizada la trayectoria del documento de 1993.

Según la información facilitada a FARO por Fotocasa, uno de los portales inmobiliarios con más actividad en la búsqueda de un hogar, hay «27 contactos interesados» por anuncio. Es casi el triple que hace poco más de dos años. En febrero de 2024, eran 10. Los datos evidencian el creciente interés por morar en la urbe más poblada de Galicia, donde hay más oportunidades laborales, con el turismo entre los sectores que más están creciendo.

Un estudio de Idealista corrobora esta situación. Señala que la olívica y A Coruña lideran la demanda relativa de este tipo de bienes en el noroeste de España. En la clasificación, la herculina se sitúa en el puesto 51 a nivel nacional, con un precio medio de 895 euros. Vigo ocupa la posición 66 (876 euros). Encabezan la lista Terrassa, Leganés y L’Hospitalet de Llobregat, municipios próximos a los dos grandes polos: Barcelona y Madrid.

Diferencias claras entre ciudades

Los datos de demanda de alquiler que recoge el portal inmobiliario Idealista muestran diferencias claras entre las principales ciudades del noroeste de España. Gijón se sitúa como la urbe con más interés por inmueble después de A Coruña y Vigo (posición 73), con un precio medio de alquiler de 855 euros mensuales. Muy cerca en precio está la capital de Asturias, Oviedo (posición 92 y 854 euros), lo que confirma el peso de las dos localidades más pobladas de la comunidad asturiana como polos con actividad en el mercado del alquiler.

León también presenta una demanda relativamente alta (posición 76), con un precio algo más moderado, 766 euros, mientras que Ponferrada destaca por un comportamiento distinto: pese a su posición 97 en demanda, mantiene el alquiler más bajo de las ciudades del noroeste español, con 540 euros de media. En Galicia, el comportamiento es más heterogéneo. Santiago de Compostela ocupa la posición 99 con un precio medio de 847 euros, situándose en la parte media-alta del mercado tanto en demanda como en coste.

A continuación, aparecen Lugo (posición 103, 709 euros) y Ferrol (posición 133, 739 euros), con niveles de demanda más contenidos y precios más moderados. Ourense (posición 127) destaca por ser una de las opciones más económicas de las urbes gallegas, con un precio mensual de 690 euros de media, mientras que Pontevedra, pese a una demanda relativamente baja (posición 130), presenta uno de los alquileres más elevados de Galicia, con 861 euros.

Salamanca aparece como un caso singular dentro del conjunto (posición 150), ya que, a pesar de ser la ciudad con menor demanda relativa de la lista, registra el precio medio más alto: 931 euros. Este contraste sugiere un mercado tensionado por factores distintos a la demanda pura, como la oferta limitada o el peso del alquiler estudiantil y de corta estancia. En conjunto, los datos reflejan un noroeste con comportamientos de mercado muy diferenciados entre ciudades próximas, donde la relación entre demanda y precio no siempre es directa ni lineal.

Según los depósitos de fianzas del Instituto Galego de Vivenda e Solo, el IGVS, organismo dependiente de la Xunta de Galicia, el precio medio del metro cuadrado de los contratos de alquiler de vivienda firmados en enero y febrero fue de 7,5 euros el metro cuadrado. En base a los registros de Idealista, el portal inmobiliario más utilizado para la búsqueda de un hogar, las cifras fueron bastante mayores en ambos meses: 11,3 y 11,5 euros de media. En abril, ya subió a 12 euros.