Los delitos sexuales a menores en Vigo serán competencia del juzgado de Instrucción

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha dictado un auto en el que establece que la competencia de la investigación judicial de las agresiones sexuales a niñas y adolescentes corresponde a la Sección de Instrucción y no a la de Violencia sobre la Mujer, que asume todo el resto de casos en los que las víctimas son mujeres adultas.

Lo hace en virtud de una reciente resolución del Tribunal Supremo en la que se indica que la instrucción de estos asuntos debe atribuirse a las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y, en las ciudades donde no existan, como es el caso de Vigo, a la Sección de Instrucción.

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El auto se dictó en virtud de una cuestión de competencia con respecto a un asunto del pasado noviembre planteada entre la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Vigo y la plaza 7 de Instrucción, que inicialmente rechazó la inhibición pero a la que la Audiencia atribuye ahora el caso que motiva la resolución. Sí serán competencia de Violencia sobre la Mujer aquellos casos en los que, aunque la víctima sea menor de edad, el presunto agresor sea su pareja mayor de edad.