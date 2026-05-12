El corte del túnel de Beiramar para probar el nuevo radar provoca importantes retenciones en Vigo

Los trabajos de calibración del nuevo radar de velocidad del túnel de Beiramar han provocado en la mañana de este martes importantes retenciones en Vigo. A pesar de que las labores de ajuste del cinemómetro se habían comunicado con anterioridad, miles de conductores se encontraron a primera hora con la infraestructura cerrada al tráfico y sin alternativa clara más allá de desviarse por el centro.

El corte del túnel, que se prolongó desde las 9.30 hasta las 12.30 horas, provocó caravanas en las que coches y camiones se vieron atrapados durante más de 50 minutos. Los afectados denunciaron que en ningún momento se colocaron señalizaciones para informar con suficiente antelación del cierre.

El colapso se registró sobre todo a primera hora y fue mejorando con el transcurso del día. Fuentes del operativo de tráfico reconocen que fue una mañana complicada, al haberse escogido un horario en plena hora punta para calibrar el radar.

El corte de este martes formaba parte del proceso previo a la puesta en marcha del nuevo radar instalado a la altura de la entrada y salida de la rotonda de La Paellera. Según la información facilitada por la Concejalía de Tráfico, la certificación del cinemómetro obligaba a interrumpir la circulación para que la UTE Etra-Etra I+D Mueve@S Vigo realizase las comprobaciones necesarias antes de su activación.

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El nuevo dispositivo sustituirá al radar que funcionaba hasta ahora en ese punto, que pasará a la cabina situada en el extremo de O Berbés. Si no se producen imprevistos, el cinemómetro podría estar operativo a partir de mediados de mayo y permitirá que el túnel de Beiramar cuente por primera vez con tres radares activos al mismo tiempo en una vía utilizada cada día por una media de 40.000 conductores. El equipo, más moderno y preciso que el anterior, puede tomar dos fotografías por cada vehículo infractor y controlar excesos de velocidad en ambas direcciones.