El BNG da 72 horas a Caballero para comparecer por la imputación en el caso del Saltamontes o forzará un pleno extraordinario

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha dado un plazo de 72 horas al alcalde, Abel Caballero, para comparecer públicamente tras la imputación judicial de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, por el accidente del Saltamontes. La formación nacionalista advierte de que, si el regidor mantiene su silencio, promoverá junto al resto de la oposición la convocatoria de un pleno extraordinario.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, recordó este martes en rueda de prensa que su grupo ya reclamó el pasado viernes la comparecencia urgente del alcalde, así como el cese inmediato de la edil imputada y la creación de una comisión de investigación. «En canto se coñeceu a imputación penal, o BNG demandamos o seu cesamento inmediato e pedimos a comparecencia de Abel Caballero perante o Pleno así como a creación dunha Comisión de Investigación», afirmó.

Según explicó Igrexas, el Bloque registró formalmente al día siguiente de hacerse pública la imputación una solicitud para que Caballero «dea a cara de maneira urxente». La formación considera que el alcalde, como máximo responsable municipal, debe ofrecer explicaciones sobre un asunto que, a juicio del BNG, lleva 21 meses sin aclararse ante la ciudad. El portavoz nacionalista criticó también la actuación del Partido Popular de Vigo, al que acusó de intentar obtener rédito político de la situación. Igrexas señaló que la portavoz popular, Luísa Sánchez, remitió al BNG el sábado a las 12:11 horas una propuesta para solicitar un pleno extraordinario y que, apenas 40 minutos después, el PP difundió una nota de prensa anunciando que «activaban» la convocatoria, pese a no contar con las firmas necesarias ni haber cerrado un acuerdo con el Bloque.

A juicio de Igrexas, esa actuación responde a una estrategia «frívola y oportunista». «O BNG non se vai deixar arrastrar a esa estratexia de frivolidade e impaciencia oportunista», advirtió, reprochando al PP que busque «sacar rédito partidista» de un caso de especial gravedad. El edil nacionalista sostuvo además que la convocatoria de un pleno extraordinario no garantiza por sí sola la comparecencia del alcalde, ya que Caballero podría ausentarse, como —según indicó— ha ocurrido en otras sesiones plenarias. Por ello, el BNG defiende como primer paso una comparecencia voluntaria e inmediata del regidor.

Noticias relacionadas

«É inconcibíbel en termos de pura hixiene democrática e normalidade institucional que diante dun feito tan grave e sen precedentes, como a imputación penal dunha concelleira do Goberno, non provoque de maneira inmediata a comparecencia do alcalde», defendió el portavoz del BNG.