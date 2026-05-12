El aeropuerto de Vigo «florece» y crece un 13% en abril gracias al cierre de Lavacolla

El aeropuerto de Vigo deja atrás el invierno y «florece» en abril con un crecimiento del 13,7%, el más alto —exceptuando el de mayo de 2025— desde la pandemia. Según las estadísticas de Aena, Peinador logró rozar los 100.000 viajeros que ahora se limitan al pico del verano (98.250) y cierra el primer cuatrimestre del año con 336.751 viajeros, un 1% más que en el anterior pese a la huida definitiva de Ryanair.

El buen comportamiento en el cuarto mes de este ejercicio llega gracias a una situación atípica pero sintomática: el cierre del aeropuerto de Santiago y el aumento de Vueling de su oferta en Vigo hasta alcanzar las cuatro frecuencias con Barcelona. La ruta de la ciudad condal confirma la inversión después de casi dos años de caídas y duplica el número de usuarios hasta los 21.041 viajeros en Peinador. Lo hizo además manteniendo unas cifras de ocupación sobresalientes (90,36%), constatando que existe una amplia demanda sin atender en el sur de la comunidad.

La terminal olívica también crece en la ruta con Madrid al captar el escaso tráfico que mantenía Santiago después de la llegada del AVE. Iberia aumentó notablemente su oferta —rozó las 30.000 plazas por primera vez desde 2024— y junto a Air Europa y su filial Air Nostrum sumaron 60.918 pasajeros, un 2,8% más que en 2025. La ocupación se mantuvo en el 77%, un parámetro en el que este tipo de aerolíneas mantiene la rentabilidad.

La mejor noticia llega con la operativa con Tenerife-Norte, a donde Binter ha trasladado el grueso central de su particular puente aéreo con Canarias. Esta ruta ha pasado de la quinta a tercera en importancia para Vigo y añade 7.438 viajeros (+198%), de los cuales solo un millar lo hicieron en vuelos no regulares de la compañía. La ruta con Gran Canaria, por su parte, cae un 17% hasta los 4.069 pasajeros. El crecimiento llega también gracias a los viajeros «extra» del Imserso a Alicante (862) y Almería (842), llegando la mayor caída en el plano nacional. La conexión con Palma de Mallorca de Air Nostrum solamente tuvo cuatro vuelos (313 pasajeros) al dejar de tener carácter diario.

Aumento en las mercancías

El cierre del aeropuerto de la capital gallega también se deja ver en el número de operaciones, que crecen un 7,3% hasta las 3.840, y especialmente en la carga. Las mercancías se disparan un 68,4% gracias al traslado de la operativa de DHL, contabilizando 131.903 kilogramos en abril. En el acumulado anual a subida es de casi el 70%, afianzándose como el 10º a nivel peninsular en este tipo de tráficos.