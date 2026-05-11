Xabier P. Igrexas, candidato confirmado del BNG en Vigo, señala que Caballero es un alcalde «esgotado»

El BNG ya ha activado la maquinaria electoral en Vigo. Lo hizo este lunes con una fotografía de unidad y un mensaje de apuesta clara por la figura del actual portavoz de la formación en Vigo, el concejal Xabier Pérez Igrexas, que repetirá como candidato a la Alcaldía con el respaldo explícito de la portavoz nacional, Ana Pontón.

Pontón desembarcó en la ciudad olívica para lanzar un mensaje claro: el BNG quiere consolidarse como la alternativa real al modelo del actual alcalde, Abel Caballero. El discurso se basa en dos ejes: desgaste del actual gobierno local y aspiración de liderazgo de un nacionalismo que busca crecer tras recuperar representación municipal en 2023.

Pontón dibujó un Vigo «estancado» por las «loitas de egos» y la confrontación institucional permanente, y reivindicó frente a ello un proyecto «en positivo», capaz de devolver a la ciudad «o pulso no económico, no social e no cultural». Aprovechó además el contexto internacional y la crisis de acceso a la vivienda para situar al BNG como una fuerza con propuestas «solventes» y pegadas a las preocupaciones cotidianas.

Peso industrial

El urbanismo, la vivienda, las zonas verdes, el área metropolitana o la conexión ferroviaria con Porto fueron algunos de los asuntos sobre los que pivotó un acto pensado no solo para presentar candidato, sino para empezar a proyectar imagen de gobierno. Pontón insistió en que Vigo debe recuperar peso industrial y ejercer liderazgo en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, al tiempo que reclamó más cooperación entre administraciones y menos «ruído».

Xabier Pérez Igrexas endureció el tono contra Caballero, al que definió como un alcalde «esgotado», instalado en el «máis do mesmo». También cargó contra el PP, al considerar que carece de proyecto para la ciudad. El portavoz municipal del Bloque defendió que Vigo necesita «resetearse» tras «dúas décadas de inercia e inmobilismo» y reivindicó el trabajo realizado por el BNG en este mandato. Subrayó que su grupo presentó más de 950 iniciativas desde las elecciones municipales de 2023.

Con un discurso muy centrado en la idea de «esperanza» y «cambio», Pérez Igrexas apeló a quienes «non se resignan» y llamó a concentrar en torno al BNG el voto de quienes buscan una alternativa política en Vigo.

Los nacionalistas aspiran ahora a dar un «salto adiante» en las próximas municipales y convertirse en una fuerza «decisiva» en el futuro gobierno de la ciudad. El Bloque quiere aprovechar el «desgaste» de Caballero y el espacio abierto en la oposición para crecer en la ciudad más poblada de Galicia.