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Vuelca un coche en la avenida arquitecto Antonio Palacios tras una salida de vía

La persona que conducía pudo salir del vehículo y fue trasladada herida leve en ambulancia a un hospital

Lugar del accidente.

Lugar del accidente. / FDV

Marta Clavero

Marta Clavero

Un aviso a Emerxencias 112 informó a primera hora de esta tarde de un accidente ocurrido en Vigo con el resultado de un coche volcado. Ocurrió en la circunvalación paralela a la avenida Arquitecto Antonio Palacios, a la altura de Casa Planta en sentido avenida de Castrelos, cuando la conductora chocó contra la mediana y acabó volcando.

Según asistencia de Emerxencias, la víctima, una mujer, pudo salir del coche por su propio pie y ser atendida por un médico, para posteriormente ser trasladada en ambulancia a un hospial herida leve.

Fueron avisados para actuar en el punto Urxencias Sanitarias, Bomberos de Vigo, Policía Local y Protección Civil.

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Debido al accidente, el tramo de carretera donde se produjo el siniestro ha sido cortado a la circulación.

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