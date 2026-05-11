Vigo vuelve a tener dos estaciones de tren: Guixar recupera la actividad después de un mes aislada por obras

Pausa al simulacro del ferrocarril de la próxima década vivido durante el último mes. Desde este lunes 11 de mayo Vigo vuelve a tener dos estaciones en servicio después de que se reabriera la línea entre Redondela, Rande y la zona portuaria de Areal. La estación de Guixar recibió a las 12.07 horas —un cuarto de hora más tarde de lo previsto— el primer regional procedente de A Coruña, poniendo fin así al aislamiento padecido desde el martes 7 de abril.

Este corte se debió a los trabajos de adaptación de la citada línea convencional al Corredor Atlántico. El total de los mismos conlleva una inversión de 110 millones de euros al incluir la electrificación, renovación de estructura y vías, sistemas de seguridad o ampliación de galibos en túneles en el trazado hasta la parroquia tudense de Guillarei. El corte al paso por Chapela y Rande obligó a desviar a la estación de Urzáiz todos los regionales del Eje Atlántico.

Los trenes vuelven a la estación de Guixar: Vigo recupera su segunda estación de tren / Marta G. Brea

Inicialmente estaba previsto que el pasado viernes 8 se recuperase parcialmente la normalidad, aunque ni Adif ni Renfe quisieron precipitar la reapertura al tráfico. De esta forma, el primer convoy fue el MD 12421 procedente de A Coruña poco después del mediodía. Eso sí, con un ligero retraso ya que en lugar de a las 11.53 horas llegó a las 12.07 horas. Desde primera hora de la mañana ya había unidades de las series 594 y 599 que realizaron los siguientes servicios a lo largo de la tarde.

Trenes desviados en autobús

No obstante, los trenes con origen y destino Ourense, Ponferrada y Oporto seguirán padeciendo estas obras. Tanto el Tren Celta como los regionales de la Línea del Miño continuarán realizando parte de su recorrido en autobús. El Alvia «catalán», por su parte, mantiene la operativa diaria desde Urzáiz estrenada hace un mes.