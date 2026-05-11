Vegalsa-Eroski homenaxea a Begoña Caamaño en 150 establecementos de Galicia

Lucirán este mes carteis conmemorativos e contarán con bolsas de compra de edición especial sobre a autora

Florentino Vázquez, no centro, con Valentín García (á súa dereita) e Beatriz Caamaño (á súa esquerda).

Borja Melchor

A compañía galega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski celebra o Día das Letras Galegas homenaxeando a figura de Begoña Caamaño nas súas tendas de Galicia. A campaña chega a 150 dos seus establecementos hipermercados Eroski, supermercados Eroski Center e Autoservicios Familia, con carteis conmemorativos deseñados polo alumnado do CEIP Plurilingüe de Ribadavia, nos que se reflicte a infancia creativa da autora.

Ademais, as tendas contarán durante todo o mes de maio con bolsas de compra de edición especial. Durante o sábado 16 de maio, os establecementos Autoservicios Familia e Eroski Center de Vigo, cidade onde naceu a xornalista e escritora homenaxeada, tamén repartirán marcapáxinas coa imaxe da campaña deste ano ata esgotar existencias. A maiores, o propio día 17 de maio, a compañía activará un sorteo especial no seu perfil de Instagram (@vegalsa_eroski).

Presentación en Portanet

O supermercado Eroski Center de Portanet de Vigo acolleu esta mañá a pegada de carteis coa que a compañía presenta a súa tradicional campaña das Letras Galegas, froito dunha colaboración coa Xunta de Galicia.

O evento contou coa participación do secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García; a irmá da homenaxeada, Beatriz Caamaño; a académica de número e membro da directiva da RAG, María Dolores Sánchez; e o director de hipermercados, supermercados e gasolineiras Eroski en Vegalsa-Eroski, Florentino Vázquez.

«Desde Vegalsa-Eroski, alentamos a todos os nosos clientes a que lean historias e expandan a súa imaxinación como fixo Begoña Caamaño e non hai mellor forma de facelo que xunto ao marcapáxinas conmemorativo que podedes conseguir nas nosas tendas de Vigo durante este fin de semana», remarcou Florentino Vázquez.

