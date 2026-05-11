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LLAMAMIENTO EN VIGO

Un vecino de Vigo pierde su alianza tras socorrer a una mujer atropellada en Rosalía de Castro y pide ayuda para encontrarla

El hombre atendió a la víctima hasta la llegada de Policía y sanitarios: «Del shock tiré la carpeta y el paraguas, y con el apuro creo que perdí el anillo»

La alianza de su pareja es similar a la suya «aunque en vez de agujeritos tiene tres rayas»

La alianza de su pareja es similar a la suya «aunque en vez de agujeritos tiene tres rayas» / Cedida

Marta Clavero

Marta Clavero

Un gesto de ayuda en plena calle Rosalía de Castro terminó este martes con un disgusto inesperado. José Manuel Villar, de 42 años, presenció el atropello de una señora mayor se detuvo de inmediato para socorrerla antes de la llegada de la Policía y de los servicios sanitarios. La mujer, según su relato, salió despedida «unos dos metros por los aires» tras el impacto.

El testigo, de profesión técnico sociosanitario, acudió rápidamente junto a la víctima, que intentaba moverse después del atropello. Ante el riesgo de que pudiera sufrir alguna fractura o lesión grave, permaneció a su lado y trató de tranquilizarla hasta que llegaron los efectivos de emergencia. En ese momento, al dejar en el suelo la carpeta y el paraguas que llevaba en la mano, cree que pudo deslizarse también el anillo de casado de su dedo sin darse cuenta.

Calle Rosalía de Castro. Edificios en la calle, algunos con pisos en alquiler. Urbanismo

El accidente se produjo en la calle Rosalía de Castro, en el tramo donde está el centro de salud. / Marta G. Brea

Tras la asistencia a la mujer, un viandante que había visto lo ocurrido quiso agradecerle el gesto invitándole a un café. Ambos charlaron durante un rato, todavía con el susto del accidente reciente. No fue hasta más tarde, ya en su domicilio, cuando el hombre se dio cuenta de que había perdido su alianza.

«Ya me he hecho a la idea de que no la voy a recuperar», lamenta, después de que incluso la Policía le haya advertido de que lo más probable es que deba darla por perdida. Aun así, el afectado acudirá este martes a la oficina de objetos perdidos con la esperanza de que alguien la haya encontrado y la entregue.

Valor sentimental

Mientras hace números por si finalmente tiene que comprar otro anillo, «aunque no sería lo mismo», el hombre confía en que la colaboración ciudadana obre el milagro y le permita recuperar una pieza de gran valor sentimental. Así lo ha transmitido a la redacción de FARO, con la que se ha comunicado para relatar su pérdida. «Más que el valor en sí del anillo, que es de plata, tiene un gran significado emocional para mí», confiesa el apesadumbrado José Manuel que aún sigue en shock, sobre todo, por el atropello y pendiente del estado de la anciana que fue trasladada al hospital para ser atendida de sus heridas. «Llamaré a ver si me pueden informar. Espero que esté bien, que es lo que más me preocupa», concluye.

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La alianza de su pareja.

La alianza de su pareja. / Cedida

Este gran gesto vino acompañado de una pérdida, de momento irreparable. No obstante, el hombre confía en que alguien haya localizado la alianza en el entorno del centro de salud de Rosalía -que fue donde se perdió- y que es similar al de su pareja, (el de las fotos que acompañan a este artículo), aunque matiza: «El mío tiene la misma forma, es un poco más grande y en vez de los agujeritos tiene tres rayas». Para ello deja su teléfono para que le avisen si la joya aparece: 636 28 89 79.

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