La Tesorería General de la Seguridad Social espera resolver «antes del verano» el problema jurídico que paraliza la apertura de Ibermutua

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) espera resolver «antes del verano» el «problema jurídico» que mantiene bloqueada la reapertura del edificio del policlínico Cíes como nueva sede de Ibermutua en la ciudad desde hace ocho meses. Asegura que cuentan ya con el informe del borrador del convenio que va a hacer posible que se instale el transformador que necesita el centro.

Tal y como avanzó FARO, las obras del emblemático inmueble están prácticamente concluidas, pero su estreno está bloqueado por el retraso en la autorización para que la compañía distribuidora de electricidad —Unión Fenosa Distribución, para Naturgy— pueda disponer de un espacio de 12 metros cuadrados en la parcela que le permitan hacer la acometida.

Desde la subdirección General de Gestión del Patrimonio explican que el caso es complejo, lo que les ha obligado a realizar numerosos informes con su servicio jurídico hasta llegar a la vía que consideran que ahora lo va a hacer posible. La dificultad radica en que se trata de un convenio a tres: TGSS, Ibermutua y Naturgy.

Al ser Ibermutua una mutua colaboradora de la Seguridad Social, la TGSS no le puede vender ni ceder el uso de la propiedad, por lo que en 2019 se realizó una «adscripción» del policlínico por una cantidad compensatoria de 3,5 millones de euros. Como lo que desarrolla Naturgy es una actividad privada, no es posible una cesión de uso de este inmuble demanial vinculado a uso administrativo. Estos casos suelen resolverlos a través de una servidumbre para que pueda pasar la instalación en cuestión. Sin embargo, en este caso, tampoco es posible al estar el terreno adscrito a Ibermutua. Así que han optado por «una especie de convenio».

Buscando una salida jurídica para esta autorización, llevan atascados ocho meses con reuniones y una larga sucesión de informes. El último es del 5 de mayo y esperan que sea ya el borrador definitivo del convenio que permita desbloquear la reapertura del inmueble en cuestión de días.

El edificio circular que Xosé Bar Boo construyó en la avenida de Madrid en 1967 lleva con la verja bajada desde verano de 2015, cuando el Servicio Galego de Saúde lo devolvió con la reorganización hospitalaria que propició el estreno del Hospital Álvaro Cunqueiro. Los intentos de venta no fructificaron y acabó adscribiéndose —por una compensación de 3,5 millones— a Ibermutua que, como mutua colaboradora de la Seguridad Social tenía prioridad sobre la propuesta del sindicato de Comisiones Obreras para la creación de una residencia de mayores con un modelo innovador.

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Las obras en el inmueble catalogado comenzaron en verano de 2023 con una inversión de 5,25 millones de euros. Una vez que se pueda instalar el transformador, la mutua deberá tramitar las autorizaciones pertinentes de inicio de actividad y de diversas instalaciones.