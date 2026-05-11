Ribera Povisa relanza la Unidad de Cuidados y Observación con el fichaje del doctor Roberto Pérez

El Hospital Ribera Povisa «relanza» su Unidad de Cuidados y Observación (UCO), una especie de dispositivo de corta estancia para monitorizar casos que han entrado por urgencias y requieren algo más de tiempo para comprobar su evolución y decidir si se ingresan o no. Lo hace con el fichaje del doctor Roberto Pérez, un histórico de la sanidad viguesa, con el que también prevé ampliar la oferta de consultas de Medicina Interna para «seguir mejorando en la accesibilidad para los pacientes que necesiten de esta especialidad».

El doctor Pérez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, se especializó en Interna en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid y se doctoró en la Universidad de Barcelona. Fue director médico del Meixoeiro en sus primeros años en manos de la Xunta de Galicia, de 1991 a 1993. Además, fue jefe de sección del Servicio de Medicina Interna tanto del centro de Puxeiros como del Álvaro Cunqueiro.

Agenda en Interna

«La unidad de cuidados y observación es una unidad intermedia en la que el paciente que es atendido en urgencias puede permanecer monitorizado, si es necesario, a la espera de valorar su evolución, y que determinará si queda ingresado, se puede ir de alta, o bien necesita una cita de seguimiento», explica el doctor Pérez.

Desde el hospital explican que la unidad ya existe, pero se «optimizará» ahora su circuito.

Además, este doctor con más de 40 años de experiencia también contará con una agencia de consultas en Medicina Interna y colaborará con la Unidad de Investigación del Hospital Ribera Povisa, así como en la formación de los médicos internos residentes que recibe el centro, el único privado gallego con residentes MIR.