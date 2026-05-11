Más de un millar de usuarios atendidos en sus viviendas por el Concello de Vigo, que destina más de 15 millones a la ayuda a domicilio

Entre los servicios que presta el Concello de Vigo, hay uno que destaca por su importante contenido social, el del servicio de ayuda a domicilio, que persigue atender en sus viviendas a aquellas personas con su autonomía limitada o que se encuentran en riesgo. Para ello, el consistorio le dedica más de 15 millones al año tras la renovación hace unos meses de la concesión, incrementando las horas de atención.

Una de sus usuarias es Antonia Giráldez Fabeiro, que en el día de su 101 cumpleaños, recibió la visita del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que acompañado de la edil de Política Social, Yolanda Aguiar, la puso como ejemplo de la importancia del servicio municipal, que permitió ayudar en marzo a cerca de un millar de vecinos, según explicó el regidor en sus declaraciones, detallando el perfil habitual de usuarios, mujeres de entre 80 y 90 años, y las actividades que se realizan.

«El 60% están reconocidos como dependientes y otro 34% en grado severo. Se le apoya con grúas, sistemas de elevación estándar, camas articuladas, sillas de ruedas manuales, pero también servicios complementarios como peluquería o podología, con 681 en total en lo que va de año», explicó Caballero. También se programan actividades especiales como acompañamientos al cine, a las actividades de Navidad o a museos de la ciudad.

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Por otro lado, Caballero aprovechó para exigir a la Xunta que actualice sus aportaciones al servicio en virtud del acuerdo adoptado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). «No quieren pagar y se lo exigimos», concluyó el alcalde vigués.