Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rueda sobre el HantavirusAve GaliciaPasado Castrexo CíesSede Ibermutua VigoTransformación Avda Madrid VigoSecuestro ViguésObras comunidad
instagramlinkedin

Dependencia

Más de un millar de usuarios atendidos en sus viviendas por el Concello de Vigo, que destina más de 15 millones a la ayuda a domicilio

Abel Caballero homenajea a una usuaria del servicio que acaba de cumplir 101 años

Abel Caballero y Yolanda Aguiar, con Antonia Giráldez y dos familiares.

Abel Caballero y Yolanda Aguiar, con Antonia Giráldez y dos familiares.

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Entre los servicios que presta el Concello de Vigo, hay uno que destaca por su importante contenido social, el del servicio de ayuda a domicilio, que persigue atender en sus viviendas a aquellas personas con su autonomía limitada o que se encuentran en riesgo. Para ello, el consistorio le dedica más de 15 millones al año tras la renovación hace unos meses de la concesión, incrementando las horas de atención.

Una de sus usuarias es Antonia Giráldez Fabeiro, que en el día de su 101 cumpleaños, recibió la visita del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que acompañado de la edil de Política Social, Yolanda Aguiar, la puso como ejemplo de la importancia del servicio municipal, que permitió ayudar en marzo a cerca de un millar de vecinos, según explicó el regidor en sus declaraciones, detallando el perfil habitual de usuarios, mujeres de entre 80 y 90 años, y las actividades que se realizan.

«El 60% están reconocidos como dependientes y otro 34% en grado severo. Se le apoya con grúas, sistemas de elevación estándar, camas articuladas, sillas de ruedas manuales, pero también servicios complementarios como peluquería o podología, con 681 en total en lo que va de año», explicó Caballero. También se programan actividades especiales como acompañamientos al cine, a las actividades de Navidad o a museos de la ciudad.

Noticias relacionadas

Por otro lado, Caballero aprovechó para exigir a la Xunta que actualice sus aportaciones al servicio en virtud del acuerdo adoptado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). «No quieren pagar y se lo exigimos», concluyó el alcalde vigués.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
  2. Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
  3. Argentina autoriza la entrada masiva de pesqueros extranjeros por el temporal: flota gallega, a la capa para protegerse
  4. Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
  5. Aparece un hombre de Vigo ensangrentado en el enlace de la Autovía do Morrazo en Meira y dice que fue secuestrado
  6. La reapertura del policlínico Cíes lleva ocho meses paralizada a la espera de una autorización de la Seguridad Social
  7. Detenido en Vigo tras darle puñetazos a su pareja en plena calle y simular que la penetraba
  8. El Mosquito, el restaurante más antiguo de Vigo que presume de paseo de la fama

Más de un millar de usuarios atendidos en sus viviendas por el Concello de Vigo, que destina más de 15 millones a la ayuda a domicilio

Más de un millar de usuarios atendidos en sus viviendas por el Concello de Vigo, que destina más de 15 millones a la ayuda a domicilio

Los 24 embarazos de María Luisa de Palma y la pérdida de su dentadura

Los 24 embarazos de María Luisa de Palma y la pérdida de su dentadura

La Tesorería General de la Seguridad Social espera resolver «antes del verano» el problema jurídico que paraliza la apertura de Ibermutua en Vigo

Vegalsa-Eroski homenaxea a Begoña Caamaño en 150 establecementos de Galicia este sábado

Las islas Cíes confirman su pasado castrexo: hallan una gran casa

Las islas Cíes confirman su pasado castrexo: hallan una gran casa

Xabier P. Igrexas, candidato confirmado del BNG en Vigo, señala que Caballero es un alcalde «esgotado»

Xabier P. Igrexas, candidato confirmado del BNG en Vigo, señala que Caballero es un alcalde «esgotado»

El Marco celebra el Día Internacional de los Museos este fin de semana con actividades

El robo en taxis aparcados en la calle en Vigo lleva a la instalación masiva de cámaras en los vehículos

El robo en taxis aparcados en la calle en Vigo lleva a la instalación masiva de cámaras en los vehículos
Tracking Pixel Contents