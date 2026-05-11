El Marco celebra el Día Internacional de los Museos este fin de semana con actividades

El Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (Marco) celebrará el Día Internacional de los Museos con un programa especial de actividades para distintos públicos que se desarrollará durante este fin de semana. El lema de este año es «Museos uniendo un mundo dividido». El tema destaca el potencial de estos espacios para actuar como puentes entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro y entre las comunidades.

La programación del Marco comenzará el viernes 15 con una sesión del proyecto «Entear Memorias», conducido por Patricia Gestoso Abraín. Se celebrará en el exterior, en torno a la fachada principal del Museo, como invitación abierta a cualquier persona que quiera participar en esta experiencia.

El sábado 16, el programa previsto se centra en la gran exposición individual de Alberto Ardid, «Hai un lugar», recientemente inaugurada en la planta baja, con talleres para público infantil y familiar y un recorrido por las salas en compañía del artista, abierto al público.

Junto a la muestra de Ardid, a partir de este sábado, la Galería A3 de la planta baja acoge la apertura de una nueva exposición de producción propia, que reúne obras de los artistas Jorge Macchi (una de ellas, perteneciente a la Colección Marco), Jonathan Hernández y Enrique Ježik.

El domingo 17, Día das Letras Galegas, será la fecha de clausura de «Un país ilustrado. As cubertas de Galaxia», un proyecto expositivo y editorial que se completa con un catálogo publicado por Galaxia con textos, documentación e imágenes de la muestra.