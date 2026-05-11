Los magistrados vigueses elegirán el 11 de junio al nuevo presidente del Tribunal de Instancia

Ya hay fecha para las elecciones para elegir al nuevo presidente o presidenta del Tribunal de Instancia de Vigo. Tras la marcha de Germán Serrano debido a su ascenso a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la convocatoria de la junta general de juezas y jueces ha sido fijada para el próximo 11 de junio, a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 13.30 en segunda en la biblioteca de la planta séptima de la Ciudad de la Justicia de Pizarro.

Los casi 40 magistrados unipersonales de la ciudad olívica (no se incluyen los de las secciones de la Audiencia) están llamados a estas elecciones, cuya convocatoria se ha realizado este mismo lunes, transcurrida casi una semana desde el cese de Serrano, que estuvo al frente de los jueces vigueses durante 17 años. Las candidaturas, para las que ya suenan varios nombres, se podrán presentar hasta 24 horas antes de la celebración de la junta, conforme al reglamento que regula estos comicios y que fue aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Una vez dentro de un mes se produzca la designación, se abrirá una nueva etapa para la Administración de Justicia de Vigo tras el largo mandato de Serrano, en el cual se produjo el traslado a la sede judicial de Pizarro y se puso en marcha la nueva estructura judicial del Tribunal de Instancia. Rematar la implantación de este modelo es uno de los retos de quien se ponga al frente. Las elecciones fueron convocadas por el presidente en funciones, Manuel Ángel Pereira Costas.