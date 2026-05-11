Luz Casal y Conservas ORBE, entre los premiados en la primera edición de las «Granadas Solidarias Galicia»

El Hogar y Clínica San Rafael de Vigo reconocerá a Luz Casal y a Conservas ORBE en la primera edición de las «Granadas Solidarias Galicia», unos galardones nacidos para poner en valor la implicación social de empresas, entidades e instituciones de la comunidad. La ceremonia se celebrará el próximo 28 de mayo en Vigo, en el marco de un encuentro que reunirá a diferentes actores destacados por su impacto positivo en la sociedad gallega.

La cantante gallega será distinguida en la categoría «Historias que Inspiran», un reconocimiento que premia no solo su trayectoria artística, sino también su apoyo continuado a distintas causas sociales. Desde la organización destacan su capacidad para poner su proyección pública al servicio de iniciativas solidarias y para contribuir a visibilizar realidades que precisan mayor atención social.

El director gerente del centro, Raúl Torres, subraya precisamente esa dimensión de la artista: «Nos hace especial ilusión otorgar este galardón a Luz Casal ya que, a lo largo de los años, ha sabido poner su voz y su proyección pública al servicio de iniciativas solidarias, contribuyendo a dar visibilidad a diferentes realidades y a apoyar a quienes más lo necesitan».

Por su parte, la propia Luz Casal reivindica el sentido profundo de ese compromiso: «Cualquier apoyo solidario no es solo ayuda. En nuestra sociedad es necesario el compromiso solidario y en todas sus manifestaciones. Ayudar al enfermo, al débil o al desesperado tiene que ser una obligación individual porque eso nos hace más humanos». La cantante recuerda además el recorrido del Festival de la Luz, que este año cumple 15 ediciones, como ejemplo de esa forma de entender la implicación social.

Conservas ORBE

Junto a ella será reconocida también Conservas ORBE, en la categoría «Trayectoria y Compromiso Social», por una colaboración histórica con el Hogar y Clínica San Rafael sustentada en la integración laboral y la responsabilidad social. El centro destaca especialmente su papel en la creación de oportunidades de empleo para personas usuarias de la institución, a través, entre otras fórmulas, del estuchado de productos de la conservera.

«El apoyo de ORBE es fundamental para nuestra institución. A través de la colaboración en el estuchado de sus productos, la conservera no solo impulsa la participación activa de nuestras personas usuarias en el entorno laboral, sino que contribuye a su desarrollo personal, autonomía y mejora de su calidad de vida», señala Torres.

Desde la empresa, su director general, Juan José Vicente Álvarez, enmarca este reconocimiento dentro de una forma de entender el tejido empresarial: «Para nosotros, mantener un compromiso activo con el entorno social y colaborar con entidades que desarrollan una labor tan importante forma parte de nuestra manera de entender la empresa desde hace más de 85 años».

Además de Luz Casal y ORBE, esta primera edición distinguirá también a la Fundación Bimba y Lola, a la Fundación Celta y a la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo, dentro de un acto impulsado por el Hogar y Clínica San Rafael, integrado en la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, una organización presente en 52 países y con más de 400 centros en todo el mundo. El centro vigués, dedicado a la atención integral de personas con discapacidad intelectual, se ha consolidado como uno de los referentes gallegos en ese ámbito.