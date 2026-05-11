A juicio los dueños de un bazar de Vigo por tener a la venta más de 600 encendedores falsificados de la marca «clipper»

La plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo tenía señalada esta mañana una audiencia preliminar contra los propietarios de un bazar de Vigo a los que la Fiscalía acusa de un delito contra la propiedad industrial, solicitando para ellos, en el escrito de conclusiones provisionales, una pena de un año y tres meses de prisión, además del decomiso del material intervenido en el marco de este procedimiento judicial.

El escrito del Ministerio Público refiere que los acusados, ambos ciudadanos chinos, el 28 de octubre de 2024, tenían en el establecimiento 613 encendedores de distintos modelos y con diferentes serigrafías, todos ellos con el logotipo de la marca «Clipper», registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas a favor de la entidad denunciante, Flamagas S.A.

«Dichos encendedores fueron fabricados sin la autorización de la titular de la marca y se encontraban preparados en el citado establecimiento para su venta a terceros sin las correspondientes licencias para ello», sostiene la Fiscalía, que en su escrito solicitaba el pago de una indemnización a la mercantil de 1.865 euros en concepto de daños y perjuicios.