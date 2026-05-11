El jefe de Neurología de Povisa, nuevo presidente de la Sociedade Galega de Neuroloxía
Destaca que los desafíos actuales son «organizativos y estratégicos», entre los que cita la «sostenibilidad del modelo asistencial»
R. V.
El jefe del Servicio de Neurología del Hospital Ribera Povisa, el doctor José Ramón Lorenzo González, es el nuevo presidente de la Sociedade Galega de Neuroloxía (SGN).
El colectivo de los neurólogos gallegos escogió este fin de semana a su nueva junta directiva, en el marco de la XXXIX Reunión Anual, que se celebró en Lugo. En la Dirección también hay representación del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), con el doctor Antonio Pato Pato al frente de la Tesorería y Luis Manuel López Díaz, entre los vocales.
El compromiso de la nueva junta es "consolidar el trabajo desarrollado durante más de cuarenta años de trayectoria e impulsar una reflexión serena sobre los principales retos actuales de la Neurología en Galicia".
Mensaje
En su discurso de acceso, el doctor Lorenzo González agradeció a la Junta saliente el trabajo realizado y destacó "la solidez y madurez" alcanzadas por la especialidad en Galicia, subrayando que "los principales desafíos actuales no son de carácter estrictamente científico, sino organizativos y estratégicos". Señaló a la sostenibilidad del modelo asistencial, el déficit de neurólogos, la equidad territorial en el acceso a la atención neurológica y la definición clara del papel del neurólogo en ámbitos especialmente sensibles del sistema sanitario.
En este contexto, la nueva Junta Directiva apuesta por adaptar el funcionamiento de la sociedad a la realidad actual, promoviendo una mayor participación de residentes, adjuntos jóvenes e investigadores en neurociencias, así como el uso pleno de herramientas telemáticas, con reglas claras y transparentes que faciliten la comunicación entre hospitales, profesionales y especialidades. Reivindicó el papel de la sociedad como voz científica de referencia ante las instituciones y la sociedad, defendiendo una Neurología" basada en el rigor científico, la cooperación profesional y el compromiso con los pacientes".
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