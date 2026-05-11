Las islas Cíes confirman su pasado castrexo: hallan una gran casa

El castro de Hortas, en las islas Cíes, escondía la primera gran vivienda castrexa documentada hasta ahora en el archipiélago. El hallazgo acaba de confirmarlo el Grupo de Estudos en Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT) de la Universidade de Vigo tras completar entre finales de abril y comienzos de mayo una nueva campaña de excavaciones en el yacimiento.

La intervención, realizada en colaboración con el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, permitió constatar que la ladera del castro estuvo ocupada desde la época castrexa hasta la Edad Media. «Esta campaña permite afirmar a súa potencialidade como elemento patrimonial para profundar no coñecemento dos modos de vida nas illas durante a antigüidade e ata os nosos días», destacan desde el equipo de la UVigo.

Los arqueólogos trabajaron en dos sondeos distintos. El primero amplió una excavación realizada en 2025, donde ya habían aparecido muros y un suelo. Los nuevos trabajos sacaron a la luz más estructuras y dos niveles de ocupación diferenciados: uno de época tardoantigua, entre los siglos V y VI, y otro altomedieval, entre los siglos IX y X.

Trabajos arqueológicos en Cíes. / Duvi

El segundo sondeo se abrió en una zona en la que un cambio de nivel del terreno hacía pensar en la posible existencia de una muralla. Allí apareció un gran concheiro vinculado a los restos de alimentación de los antiguos habitantes del castro. «Dende o inicio, quedou claro que se trataba dunha zona de lixeira dos restos de alimentación dos habitantes castrexos desa zona da illa, coa aparición dun cuncheiro que case alcanzaba os tres metros de profundidade», explican desde el GEAAT.

La excavación recuperó abundantes restos cerámicos y muestras de fauna que serán estudiadas por especialistas de la Universidad de León y por el laboratorio del grupo arqueológico en el campus de Ourense para reconstruir la dieta y las formas de vida en las Cíes durante la Edad del Hierro.

Una gran casa castrexa

Pero el hallazgo más relevante fue otro: la constatación de una gran casa castrexa en el yacimiento. «Sorprende igualmente a cantidade de cerámicas recollidas, que serán tamén analizadas no laboratorio do GEAAT no campus de Ourense. Toda esta lixeira aparece fóra dunha gran casa de época castrexa, a primeira que se constata nas illas Cíes e que, por fin, é a proba segura da presenza alí dun importante asentamento humano previo á chegada dos romanos», subrayan los investigadores.

La campaña forma parte del Proxecto Sentinela: Patrimonio Cultural Ameazado, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y apoyado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. El proyecto concluirá en julio de 2026.