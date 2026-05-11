La división de la oposición en el Concello de Vigo frustra el plan del PP de forzar un pleno extraordinario por el caso «saltamontes»

El gobierno local de Vigo evitará, a priori, tener que dar explicaciones en un pleno monográfico sobre la imputación de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, por el caso «Saltamontes», puesto que los grupos de la oposición están divididos y el PP ve así frustrado su plan de forzar la convocatoria de una sesión extraordinaria, al no contar con los ediles suficientes para ello. «Lamentablemente, el BNG no ha secundado nuestra propuesta ante la negativa de Abel Caballero de destituir con carácter inmediato a la concejala de Fiestas y Seguridad, imputada por un delito de homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones en la causa abierta por el accidente mortal del Saltamontes», relata la presidenta de los populares vigueses, Luisa Sánchez.

Desde el PP, hablan también de «una tibieza incomprensible» de los nacionalistas al desvelar los cuatro puntos del acuerdo que le plantearon para incluir en la moción, que eran la destitución inmediata de Rodríguez Calviño, instar al alcalde vigués, Abel Caballero, a dar explicaciones, crear una comisión de investigación y trasladar a la familia del fallecido las condolencias de la Corporación. «¿Qué le puede generar dudas al BNG?», se pregunta Sánchez.

Ante esto, los populares han decidido que presentará igualmente la moción, pero en el próximo pleno ordinario «porque este gobierno no puede escapar de las responsabilidades políticas ni despachar el tema con un audio grabado de menos de medio minuto, porque es un hecho de enorme gravedad y sin precedentes».