Carlos Álvarez, creador de «Posturaleo», celebró su 40 cumpleaños con una fiesta «high level» en Vigo /

El conocido influencer vigués Carlos Álvarez, creador de la cuenta de Instagram @posturaleo, celebró el pasado sábado 9 de mayo su 40 cumpleaños con una fiesta por todo lo alto en la que no faltó detalle. El evento reunió a casi medio centenar de invitados y se convirtió en el eje de la miniserie «Mi 40 cumpleaños», publicada en su perfil, donde narró en cinco episodios los preparativos y el desarrollo de una jornada muy especial.

Aunque Carlos cumplía años el día 3, decidió trasladar la celebración al sábado. «Aunque cuadrase sábado y mi cumpleaños fuese el 3, quería que todos estuvieran», explicó el asesor de imagen y profesor de Educación Física, uno de los perfiles con mayor repercusión mediática de Vigo en el ámbito del estilo y la moda.

La celebración, que contó con la colaboración de cinco entidades, se prolongó «desde las 13.30 hasta que el cuerpo aguantó», según relató el propio protagonista entre sonrisas. «No soy de grandes celebraciones, pero cada década especial me gusta celebrarla high level», añadió.

Con una comunidad que roza los 30.000 seguidores, Posturaleo se ha consolidado como un perfil de referencia para quienes siguen una moda formal, pero siempre con un toque desenfadado y personal. Carlos define ese sello como «Postural Style», una combinación entre lo serio y lo casual que busca adaptarse a cada situación, acto o evento. Más allá de la moda, su perfil también transmite naturalidad, humor y simpatía, cualidades que han reforzado su conexión con sus seguidores.

Para la ocasión, el anfitrión propuso a sus invitados un código de vestimenta muy concreto: pantalón o falda vaquera y parte superior lisa blanca, azul marino o con rayas horizontales que mezclasen ambos colores. «Hoy todos llevan el estilo postural de una manera u otra, porque les propuse un dress code en la invitación. Creo que todos lo cumplieron», señaló. «Me emocionó ver a todos con el outfit elegido y, sobre todo, descubrir el estilo propio de cada uno dentro de esas dos normas», añadió.

El propio Carlos lució un diseño creado por él mismo junto a la marca Medusa Bay, combinado con unas esparteñas diseñadas en colaboración con Abraham Zambrana & Posturaleo.

Al cumpleaños acudieron distintos grupos de amistades: compañeros y familias del colegio donde trabaja, amigos de toda la vida, amistades más recientes y personas a las que ha conocido gracias a su faceta como creador de contenido. «Posturaleo me ha regalado personas maravillosas de toda España. Hoy tengo amigos que han venido incluso desde Canarias para acompañarme en un día tan especial», destacó.

La jornada comenzó en el restaurante El Juliana, elegido para la sesión vermú y la comida. Carlos lo describió como un espacio acogedor, con la capacidad adecuada para los invitados y una ambientación marinera que encajaba con la temática de la fiesta. «Su propuesta mezcla platos tradicionales con innovación, y el servicio de sus empleados está a la altura de cualquier gran espacio gastronómico de la ciudad», afirmó. También tuvo palabras de agradecimiento para María, su gerente, de quien destacó su cercanía y amabilidad.

La comida transcurrió en un ambiente animado, con photocall, mensajes personalizados, música, bingo, regalos y hasta un peculiar animador: el propio cumpleañero. «Siempre me gustó la faceta de speaker», confesó.

Uno de los momentos más esperados llegó al final del banquete con las tartas elaboradas por Dolce Differenza. Su creador, Dimo, presentó tres piezas de inspiración marina, decoradas con cuerdas, erizos y una estrella, que sostuvieron las velas del homenajeado. Los invitados quedaron sorprendidos por la originalidad de las creaciones y no dudaron en fotografiarlas.

Con la caída de la tarde, la celebración continuó en la discoteca Point, recientemente renovada y centrada en impulsar los tardeos en Vigo. «La celebración de los 40 tenía que continuar, y qué mejor lugar. Hacía falta algo así para los que somos papás», comentó Carlos. Entre risas, baile, música en directo y buen ambiente, la fiesta se alargó hasta la madrugada.

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El cumpleaños concluyó ya entrada la madrugada, cerrando así una jornada que Carlos definió como el inicio soñado de una nueva década. «Ahora sí, tenemos 40», resumió.