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Buscan a una vecina de Beade desaparecida desde el domingo por la tarde

A la mujer, de 44 años, se le perdió la pista sobre las 16 horas de ayer

Se ha organizado una batida que partirá esta tarde del número 129 de la Estrada Porto

Imagen de Tamara N. M. difundida por sus allegados

Imagen de Tamara N. M. difundida por sus allegados / FdV

R. V.

Se busca a una vecina de Beade desaparecida desde este domingo por la tarde. Su familia presentó la denuncia por su ausencia en la Comisaría de Vigo en las últimas horas y sus familiares solicitan colaboración vecinal para dar con ella. Han divulgado su imagen en redes sociales indicando que se trata de una persona vulnerable.

Cartel de la búsqueda de Tamara N. M. difundida por SOS Desaparecidos

Cartel de la búsqueda de Tamara N. M. difundida por SOS Desaparecidos / FdV

La plataforma SOS Desaparecidos también ha difundido un cartel con una fotografía de la mujer y su descripción. Tamara N. M. tiene 44 años, mide 1,68 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos de tonalidad marrrón y verde.

Cualquier persona con información puede llamar al teléfono de la entidad, 868 286 726, o escribir al mail info@sosdesaparecidos.es

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Además de las labores de rastreo que realizan agentes de la policía nacional, se ha organizado una batida ciudadana que partirá a las 16 horas de este lunes en el número 129 de la Estrada Porto de Beade. La asociación vecinal de la parroquia viguesa también colabora en las labores de búsqueda y ha compartido en su perfil los datos de la convocatoria: «Necesitamos toda a axuda posible. Se podes vir, non dubides en achegarte. Cada persoa suma».

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