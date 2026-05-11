En busca una banda de mujeres croatas que asaltó un céntrico piso de Vigo con el método del «resbalón»

El juicio previsto este lunes en la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo contra una banda de tres mujeres croatas acusadas de asaltar un céntrico piso ha vuelto a ser suspendido. Las encausadas están en busca por orden judicial.

Los hechos ocurrieron hace ya casi tres años, el 9 de junio de 2023, cuando las mujeres, según refiere la Fiscalía en su escrito, «quebraron» la puerta de acceso de un piso ubicado en la calle Ronda de don Bosco y, una vez en su interior, se hicieron con el botín: junto a 600 euros en monedas que había en una hucha, se llevaron joyas de oro y plata, perfumes y maquillaje. El valor de los efectos sustraídos ascendió a 1.243 euros, a los que se unen 250 más por los daños causados.

Las acusadas fueron interceptadas ese mismo día por la tarde cuando salían de forma apurada de un edificio para coger un taxi en la calle García Olloqui. En la mochilas les incautaron diversos efectos, entre ellos destornilladores o recortes de plástico de los que se usan para robar por el método del «resbalón». El fiscal acusa a estas mujeres de un delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada y solicita que cada una sea condenada a 4 años de prisión. La investigación fue realizada en su día por la Policía Nacional.