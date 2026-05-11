Audasa no sacia (otra vez) el gigantesco apetito inversor que genera su negocio récord de la AP-9: oferta 67 millones de euros en deuda y atrae el doble

Cerca de 232 millones de euros en ingresos en 2025, un 12% más que el año anterior tras elevarse un 5% el tráfico, con una intensidad media diaria (IMD) de peaje de 27.839 vehículos. Esas son solo algunas de las cifras que exponen el jugosísimo negocio que representa la AP-9 para Autopistas del Atlántico (Audasa), concesionaria de la única vía de alta capacidad por carretera que vertebra Galicia de norte a sur.

Otro dato que bien se podría resaltar son los más de 100 millones de euros que la compañía se anotó de resultado neto, arrojando una desorbitada rentabilidad del 43%, beneficios que se destinaron íntegramente al reparto de dividendos. En aras de conseguir liquidez sin ceder control (participaciones accionariales), la empresa ha llevado a cabo este mes de mayo una nueva emisión de obligaciones: un mecanismo de financiación externa mediante el cual puede captar capital expidiendo títulos de deuda en el mercado, comprometiéndose a devolver el dinero prestado más intereses a los inversores (obligacionistas) en un plazo acordado.

Una vez más, como ya ocurrió en diciembre de 2025, Audasa no ha logrado saciar el gigantesco apetito inversor que genera su negocio récord de la AP-9. Esta última emisión de obligaciones ha despertado un fortísimo interés al recibir solicitudes por 134,4 millones de euros, más del doble del importe disponible (66,8 millones), lo que ha forzado a la firma a aplicar un prorrateo entre los suscriptores.

De este modo, según se desprende de una comunicación realizada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa ha adjudicado íntegramente las peticiones de hasta 6.000 euros (consistentes en 12 títulos), y a las solicitudes superiores les ha asignado esa cuantía inicial y aproximadamente el 43,4% del exceso demandado. La operación refleja la sólida demanda por la deuda de la concesionaria entre estos últimos inversores, que concentran 132,9 millones del total solicitado.

Esta situación recuerda a lo que ocurrió el pasado mes de diciembre, cuando Audasa emitió obligaciones por valor de 63,45 millones de euros y recibió solicitudes por 129,9 millones, algo más del doble también. En esa ocasión, el coeficiente aplicado a las peticiones superiores a 6.000 euros fue del 41,8% sobre el exceso.