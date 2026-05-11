Aplazado en Vigo el desalojo de dos familias que viven en chabolas desde hace 15 años

Dos familias que residen desde hace 15 años en chabolas situadas en la Travesía do Forno, en Vigo, evitaron este lunes el desalojo previsto por orden judicial después de que la comisión judicial decidiese aplazar el lanzamiento debido a la lluvia y a la ausencia de un lugar donde guardar sus pertenencias, según trasladó As Ninguéns. El desahucio afecta a las viviendas ubicadas en los números 34 y 38 de esta calle.

Según informó el foro socioeducativo, la orden de lanzamiento estaba fijada para las 09.00 horas de este lunes. Sin embargo, el procedimiento quedó suspendido temporalmente. «Ao estar chovendo e non ter onde gardar as pertenencias, a comisión xudicial decidiu darlle uns días de prazo para que buscaran onde gardar os ditos enseres, xa que non teñen alternativa habitacional algunha», comentó la entidad.

As Ninguéns explica que acompañaron a las familias durante toda la mañana y denunciaron la «desesperación» que viven estas personas ante la inminencia de un nuevo intento de desalojo. Según señalaron, la comisión judicial ya les comunicó que, en la próxima actuación, acudirán representantes de la empresa propietaria de los terrenos con policías y operarios encargados del derribo de las chabolas.

Concello y Xunta

El colectivo critica que tanto el Concello de Vigo como la Xunta de Galicia no hayan ofrecido ninguna solución residencial a las familias afectadas. «Constatamos tras estes acompañamentos, moitos durante moito período, que estas familias viviron hoxe en soidade en canto ás institucións este intento de desaloxo», lamentaron desde el foro socioeducativo.

As Ninguéns asegura que ambas familias están empadronadas en este asentamiento desde hace 15 años y sostienen que carecen de recursos para acceder a una vivienda en el mercado libre. También denuncian que las administraciones no facilitaron ayudas para almacenar los enseres personales. «Nin unha nin outra ten dado solución habitacional alternativa a ditas familias nin tampouco unha axuda en forma de trasteiro para alomenos gardar os seus enseres», señalaron.

Concentración frente al Concello

Ante esta situación, el colectivo convocó para mañana martes, 12 de mayo, a las 11.00 horas, una concentración frente al Concello de Vigo para reclamar una respuesta institucional urgente. La protesta también servirá para denunciar la persistencia del chabolismo en la ciudad y las condiciones de extrema vulnerabilidad en las que sobreviven algunas familias.

«Pedimos máximo apoio e difusión desta problemática tan dramática na nosa cidade», concluye el comunicado, remitido por Antón Bouzas, miembro de la comisión permanente del foro socioeducativo As Ninguéns.